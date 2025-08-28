Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/kitay-2038039589.html
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 28.08.2025
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса
Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:24:00+03:00
2025-08-28T11:24:00+03:00
в мире
киев
китай
пекин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по объектам управления и командным пунктам ВСУ в городе Киев и его окрестностях. "Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трёх принципов: недопущения распространения конфликта, недопущения эскалации боевых действий и недопущения провокаций, способствовать деэскалации и создавать условия для политического урегулирования кризиса", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать удары по Киеву. Го Цзякунь подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным действенным способом урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html
киев
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, китай, пекин, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Китай, Пекин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса

МИД КНР призвал создавать политические условия для решения кризиса на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по объектам управления и командным пунктам ВСУ в городе Киев и его окрестностях.
"Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трёх принципов: недопущения распространения конфликта, недопущения эскалации боевых действий и недопущения провокаций, способствовать деэскалации и создавать условия для политического урегулирования кризиса", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать удары по Киеву.
Го Цзякунь подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным действенным способом урегулирования украинского кризиса.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
26 августа, 22:34
 
В миреКиевКитайПекинСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала