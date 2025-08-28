https://ria.ru/20250828/kitay-2038039589.html

Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса

Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 28.08.2025

Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса

Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T11:24:00+03:00

2025-08-28T11:24:00+03:00

2025-08-28T11:24:00+03:00

в мире

киев

китай

пекин

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по объектам управления и командным пунктам ВСУ в городе Киев и его окрестностях. "Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трёх принципов: недопущения распространения конфликта, недопущения эскалации боевых действий и недопущения провокаций, способствовать деэскалации и создавать условия для политического урегулирования кризиса", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать удары по Киеву. Го Цзякунь подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным действенным способом урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html

киев

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, китай, пекин, сергей лебедев, вооруженные силы украины