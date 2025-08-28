https://ria.ru/20250828/kitay-2038039589.html
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса - РИА Новости, 28.08.2025
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса
Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:24:00+03:00
2025-08-28T11:24:00+03:00
2025-08-28T11:24:00+03:00
в мире
киев
китай
пекин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Пекин призывает стороны украинского кризиса создавать условия для политического урегулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по объектам управления и командным пунктам ВСУ в городе Киев и его окрестностях. "Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трёх принципов: недопущения распространения конфликта, недопущения эскалации боевых действий и недопущения провокаций, способствовать деэскалации и создавать условия для политического урегулирования кризиса", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать удары по Киеву. Го Цзякунь подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным действенным способом урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html
киев
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, китай, пекин, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Китай, Пекин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Китай призвал создавать условия для урегулирования украинского кризиса
МИД КНР призвал создавать политические условия для решения кризиса на Украине