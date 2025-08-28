Рейтинг@Mail.ru
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/kiev-2038161323.html
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2025
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине", сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:23:00+03:00
2025-08-28T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
ООН, 28 авг - РИА Новости. Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине", сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. "Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций", - сказал он. Даты запрошенного Киевом заседания СБ ООН источник не раскрыл. При этом Украина объяснила запрос на такое заседание ударами по Киеву, несмотря на то, что в МО РФ ранее неоднократно отмечали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг при этом заявил, что Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038119824.html
https://ria.ru/20250828/kreml-2038077926.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник

Украина запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в стране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 авг - РИА Новости. Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине", сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации.
"Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций", - сказал он.
Массовый отъезд молодых ребят с территории Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
С Украины массово выезжают молодые мужчины
Вчера, 15:52
Даты запрошенного Киевом заседания СБ ООН источник не раскрыл. При этом Украина объяснила запрос на такое заседание ударами по Киеву, несмотря на то, что в МО РФ ранее неоднократно отмечали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг при этом заявил, что Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине
Вчера, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковООНВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала