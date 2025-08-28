https://ria.ru/20250828/kiev-2038161323.html
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2025
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине", сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. РИА Новости, 28.08.2025
ООН, 28 авг - РИА Новости. Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине", сообщил РИА Новости источник во Всемирной Организации. "Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций", - сказал он. Даты запрошенного Киевом заседания СБ ООН источник не раскрыл. При этом Украина объяснила запрос на такое заседание ударами по Киеву, несмотря на то, что в МО РФ ранее неоднократно отмечали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг при этом заявил, что Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
