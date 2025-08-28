https://ria.ru/20250828/kiev-2038078223.html
Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков
Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2025
Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков
Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:19:00+03:00
2025-08-28T13:19:00+03:00
2025-08-28T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков
Песков: ВСУ продолжают наносить удары по мирным целям в России