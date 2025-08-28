https://ria.ru/20250828/kiev-2038078223.html

Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков

Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2025

Киев продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, заявил Песков

Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:19:00+03:00

2025-08-28T13:19:00+03:00

2025-08-28T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы видите, что продолжаются также удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, дмитрий песков