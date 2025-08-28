Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 миллионов рублей
08:25 28.08.2025
В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 миллионов рублей
В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 миллионов рублей
ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. В Иркутской области расследуется уголовное дело, фигурантами которого стали 7 предпринимателей, подозреваемых в хищении более 65 миллионов рублей при продаже тест-полосок и систем контроля сахара в крови, сообщает СУСК РФ по Иркутской области По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год предприниматели, входящие в совет директоров завода по производству тест-полосок и систем контроля сахара в крови, одним из собственников которого являлось министерство имущественных отношений Иркутской области, организовали преступную схему. Отмечается, что ими составлялись фиктивные документы о поставке продукции подконтрольным фирмам по заниженной стоимости. Фактически товар реализовывался иным покупателям по рыночной цене, разницу вырученных средств фигуранты присваивали, полагает следствие. "Расследуется уголовное дело в отношении 6 мужчин и 1 женщины, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники преступной схемы совершили хищение на общую сумму свыше 65 миллионов рублей. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.
В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 миллионов рублей

ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. В Иркутской области расследуется уголовное дело, фигурантами которого стали 7 предпринимателей, подозреваемых в хищении более 65 миллионов рублей при продаже тест-полосок и систем контроля сахара в крови, сообщает СУСК РФ по Иркутской области
По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год предприниматели, входящие в совет директоров завода по производству тест-полосок и систем контроля сахара в крови, одним из собственников которого являлось министерство имущественных отношений Иркутской области, организовали преступную схему. Отмечается, что ими составлялись фиктивные документы о поставке продукции подконтрольным фирмам по заниженной стоимости. Фактически товар реализовывался иным покупателям по рыночной цене, разницу вырученных средств фигуранты присваивали, полагает следствие.
"Расследуется уголовное дело в отношении 6 мужчин и 1 женщины, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники преступной схемы совершили хищение на общую сумму свыше 65 миллионов рублей.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.
