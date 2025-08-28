Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 28.08.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки
ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки
ВСУ за сутки нанесли 45 ударов с применением ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ранены двое жителей Великих Копаней
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 45 ударов с применением ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ранены двое жителей Великих Копаней, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Великие Копани два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Каховка, Кардашинка, Алешки, Обрывка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.
ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки

ВСУ за сутки нанесли 45 ударов по левобережью Херсонской области

Фрагменты снаряда ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 45 ударов с применением ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ранены двое жителей Великих Копаней, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Великие Копани два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Каховка, Кардашинка, Алешки, Обрывка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.
Заголовок открываемого материала