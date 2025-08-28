https://ria.ru/20250828/kherson-2038030037.html

ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки

2025-08-28T10:36:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 45 ударов с применением ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ранены двое жителей Великих Копаней, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Великие Копани два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Каховка, Кардашинка, Алешки, Обрывка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.

