ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки
2025-08-28T10:36:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 45 ударов с применением ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ранены двое жителей Великих Копаней, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Великие Копани два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 22 удара со стороны ВСУ были нанесены ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Каховка, Кардашинка, Алешки, Обрывка, Новая Каховка, Новая Маячка, Пролетарка, Днепряны.
