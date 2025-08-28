В устье Дуная катер потопил украинский разведывательный корабль
В устье Дуная катер потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь"
© Фото : Минобороны УкраиныCредний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины
© Фото : Минобороны Украины
Cредний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский морской дрон потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщило Минобороны.
"С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", — говорится в сводке.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склады боеприпасов и дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах.
Российские силы ПВО, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-27, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала СВО украинская армия потеряла:
- 666 самолетов;
- 283 вертолета;
- 80 018 беспилотников;
- 625 ЗРК;
- 24 831 боевую бронированную машину, включая танки;
- 1588 боевых машин РСЗО;
- 29 005 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 40 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
22 июня 2022, 17:18