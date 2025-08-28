Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 28.08.2025 (обновлено: 14:38 28.08.2025)
Российский морской дрон потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
дунай (река)
украина
россия
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский морской дрон потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщило Минобороны."С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", — говорится в сводке.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склады боеприпасов и дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах.Российские силы ПВО, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-27, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.Всего с начала СВО украинская армия потеряла:
дунай (река)
украина
россия
дунай (река), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дунай (река), Украина, Россия
В устье Дуная катер потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь"

© Фото : Минобороны УкраиныCредний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины
Cредний разведывательный корабль Симферополь ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Минобороны Украины
Cредний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский морской дрон потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщило Минобороны.
"С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", — говорится в сводке.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склады боеприпасов и дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах.
Российские силы ПВО, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-27, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала СВО украинская армия потеряла:
  • 666 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 80 018 беспилотников;
  • 625 ЗРК;
  • 24 831 боевую бронированную машину, включая танки;
  • 1588 боевых машин РСЗО;
  • 29 005 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 40 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДунай (река)УкраинаРоссия
 
 
