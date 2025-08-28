https://ria.ru/20250828/kater-2038052878.html

В устье Дуная катер потопил украинский разведывательный корабль

В устье Дуная катер потопил украинский разведывательный корабль - РИА Новости, 28.08.2025

В устье Дуная катер потопил украинский разведывательный корабль

Российский морской дрон потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:11:00+03:00

2025-08-28T12:11:00+03:00

2025-08-28T14:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

дунай (река)

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038103998_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f70870e3c27a52ce80ea63f652ba0e04.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российский морской дрон потопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная, сообщило Минобороны."С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", — говорится в сводке.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склады боеприпасов и дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах.Российские силы ПВО, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-27, две управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.Всего с начала СВО украинская армия потеряла:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дунай (река)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дунай (река), украина, россия