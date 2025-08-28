https://ria.ru/20250828/katastrofa-2038156701.html
"Значительный перегрев". Ученые предупредили о климатической катастрофе
"Значительный перегрев". Ученые предупредили о климатической катастрофе - РИА Новости, 28.08.2025
"Значительный перегрев". Ученые предупредили о климатической катастрофе
Значительный перегрев океанов в последние годы может означать начало фундаментального изменения климата на планете, сообщил портал Science Daily. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Значительный перегрев океанов в последние годы может означать начало фундаментального изменения климата на планете, сообщил портал Science Daily."Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов. Они также имеют и экономические последствия, нанося ущерб рыболовству", — говорится в материале.Отмечается, что температура океанов достигла рекордных значений в 2023 году, нарушив экосистемы и рыболовство на 96 процентах акватории. Наиболее интенсивное потепление наблюдалось в Северной Атлантике, восточной, северной и южной частях Тихого океана. В совокупности это составляет 90 процентов аномалий нагрева океана.Ученые предупредили, что подобное явление может ознаменовать фундаментальный сдвиг в динамике Мирового океана и атмосферы. Кроме того, такие изменения служат предупреждением о приближающемся переломном моменте в климатической системе Земли, резюмируется в статье.
