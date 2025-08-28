Умер Герой России генерал Канакин

Рейтинг@Mail.ru
10:30 28.08.2025 (обновлено: 12:00 28.08.2025)
© Фото : Международная Ассоциация ветерановподразделения антитеррора “Альфа”Герой России генерал-майор Валерий Канакин
© Фото : Международная Ассоциация ветерановподразделения антитеррора “Альфа”
Герой России генерал-майор Валерий Канакин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Герой России, ветеран группы "Альфа", бывший руководитель Управления "А" Центра специального назначения ФСБ и участник операции в Беслане Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет.
"Совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович", — сообщается в Telegram-канале организации.

Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской области. В 1978-1980 годах служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем два года учился в Ленинградской 401-й спецшколе КГБ. В Группу "А" Седьмого управления КГБ СССР его зачислили в январе 1984 года.
В этом подразделении Канакин прошел путь от рядового сотрудника до начальника. Как боец "Альфы" побывал во всех горячих точках Советского Союза и России, а также в Афганистане. Участвовал в Первой и Второй чеченских войнах и во многих знаковых операциях по освобождению заложников, в том числе в Буденновске, на Дубровке и в Беслане.
За мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в Беслане, президент Владимир Путин присвоил Канакину звание Героя России. Золотую звезду он получил в день своего рождения — 5 мая 2005 года.
Кроме того, Канакин награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени (с мечами), Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й степени, "За отвагу" и другими наградами.
С 2014 по 2019 год Канакин был начальником Управления "А" Центра специального назначения ФСБ, с 2019 по 2023-й — президентом ассоциации ветеранов "Альфы", затем — членом ее совета.
 
