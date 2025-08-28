https://ria.ru/20250828/izrail-2038204005.html

Лидеры хуситов не пострадали при ударах ЦАХАЛ, заявили в политбюро движения

Лидеры хуситов не пострадали при ударах ЦАХАЛ, заявили в политбюро движения - РИА Новости, 28.08.2025

Лидеры хуситов не пострадали при ударах ЦАХАЛ, заявили в политбюро движения

Лидеры правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) не пострадали при ударах Израиля по столице страны Сане в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T21:49:00+03:00

2025-08-28T21:49:00+03:00

2025-08-28T21:51:00+03:00

в мире

сана

йемен

израиль

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Лидеры правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) не пострадали при ударах Израиля по столице страны Сане в четверг, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Никто из лидеров не пострадал. Все атаки сионистов были направлены против гражданских объектов и объектов предоставления услуг, что свидетельствует о несостоятельности противника в его попытках помешать йеменскому народу продолжать выполнять свой моральный и гуманитарный долг - поддерживать детей в секторе Газа", - сказал он. Ранее источник РИА Новости в Сане сообщил, что в четверг израильские истребители нанесли новые удары по йеменской столице, включая МВД и тренировочный лагерь сил безопасности хуситов. Израильские СМИ передали, что при налетах могли погибнуть министр обороны правительства хуситов и начальник генерального штаба.

https://ria.ru/20250828/konflikt-1915630213.html

сана

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сана, йемен, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)