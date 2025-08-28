Рейтинг@Mail.ru
Лидеры хуситов не пострадали при ударах ЦАХАЛ, заявили в политбюро движения - РИА Новости, 28.08.2025
21:49 28.08.2025 (обновлено: 21:51 28.08.2025)
Лидеры хуситов не пострадали при ударах ЦАХАЛ, заявили в политбюро движения
в мире
сана
йемен
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Лидеры правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) не пострадали при ударах Израиля по столице страны Сане в четверг, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Никто из лидеров не пострадал. Все атаки сионистов были направлены против гражданских объектов и объектов предоставления услуг, что свидетельствует о несостоятельности противника в его попытках помешать йеменскому народу продолжать выполнять свой моральный и гуманитарный долг - поддерживать детей в секторе Газа", - сказал он. Ранее источник РИА Новости в Сане сообщил, что в четверг израильские истребители нанесли новые удары по йеменской столице, включая МВД и тренировочный лагерь сил безопасности хуситов. Израильские СМИ передали, что при налетах могли погибнуть министр обороны правительства хуситов и начальник генерального штаба.
в мире, сана, йемен, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Сана, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
© AP PhotoХуситы
Хуситы. Архивное фото
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Лидеры правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) не пострадали при ударах Израиля по столице страны Сане в четверг, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Никто из лидеров не пострадал. Все атаки сионистов были направлены против гражданских объектов и объектов предоставления услуг, что свидетельствует о несостоятельности противника в его попытках помешать йеменскому народу продолжать выполнять свой моральный и гуманитарный долг - поддерживать детей в секторе Газа", - сказал он.
Ранее источник РИА Новости в Сане сообщил, что в четверг израильские истребители нанесли новые удары по йеменской столице, включая МВД и тренировочный лагерь сил безопасности хуситов. Израильские СМИ передали, что при налетах могли погибнуть министр обороны правительства хуситов и начальник генерального штаба.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
