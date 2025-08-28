https://ria.ru/20250828/izrail-2038204005.html
Лидеры хуситов не пострадали при ударах ЦАХАЛ, заявили в политбюро движения
в мире
сана
йемен
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Лидеры правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) не пострадали при ударах Израиля по столице страны Сане в четверг, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Никто из лидеров не пострадал. Все атаки сионистов были направлены против гражданских объектов и объектов предоставления услуг, что свидетельствует о несостоятельности противника в его попытках помешать йеменскому народу продолжать выполнять свой моральный и гуманитарный долг - поддерживать детей в секторе Газа", - сказал он. Ранее источник РИА Новости в Сане сообщил, что в четверг израильские истребители нанесли новые удары по йеменской столице, включая МВД и тренировочный лагерь сил безопасности хуситов. Израильские СМИ передали, что при налетах могли погибнуть министр обороны правительства хуситов и начальник генерального штаба.
сана
йемен
израиль
