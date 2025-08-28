https://ria.ru/20250828/iznos-2038100417.html
Бусаргин попросил Путина помочь со строительством психбольницы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что износ помещений областной клинической психиатрической больницы достиг 70-82%, и попросил поддержать заявку региона на строительство нового здания. В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о сложностях работы областной клинической психиатрической больницы, располагающейся в 20 зданиях – объектах культурного наследия, построенных в 1908-1910 годах. По данным главы региона, на сегодняшний день в больнице 1000 коек, в прошлом году там получили лечение более 8 тысяч человек, при этом износ здания составляет 70-82%. "Более того, площади не позволяют выдерживать нормы, ГОСТы. На одного больного приходится чуть более трёх квадратных метров при существующих нормах 6,7 метра. Невозможно развернуть параклинические службы с учётом отсутствия площадей. Поэтому я хотел обратиться за вашей поддержкой относительно строительства у нас нового учреждения по этому направлению", - сказал Бусаргин. Он уточнил, что на сегодняшний момент власти Саратовской области заказали проектирование, и до конца этого года оно будет разработано. "Это большая больница со всем необходимым: с туберкулёзным отделением, с судебно-психиатрическим отделением. И просил бы здесь вашей поддержки в этом направлении. Соответствующие заявки мы в Минздрав будем сдавать. Хотел обратиться, чтобы вы поддержали", - добавил Бусаргин.
