https://ria.ru/20250828/iznos-2038100417.html

Бусаргин попросил Путина помочь со строительством психбольницы

Бусаргин попросил Путина помочь со строительством психбольницы - РИА Новости, 28.08.2025

Бусаргин попросил Путина помочь со строительством психбольницы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что износ помещений областной клинической психиатрической больницы достиг... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:28:00+03:00

2025-08-28T14:28:00+03:00

2025-08-28T14:28:00+03:00

саратовская область

россия

роман бусаргин

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038097063_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_a65e21f9bebfcbea1e055da16b91f27b.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что износ помещений областной клинической психиатрической больницы достиг 70-82%, и попросил поддержать заявку региона на строительство нового здания. В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о сложностях работы областной клинической психиатрической больницы, располагающейся в 20 зданиях – объектах культурного наследия, построенных в 1908-1910 годах. По данным главы региона, на сегодняшний день в больнице 1000 коек, в прошлом году там получили лечение более 8 тысяч человек, при этом износ здания составляет 70-82%. "Более того, площади не позволяют выдерживать нормы, ГОСТы. На одного больного приходится чуть более трёх квадратных метров при существующих нормах 6,7 метра. Невозможно развернуть параклинические службы с учётом отсутствия площадей. Поэтому я хотел обратиться за вашей поддержкой относительно строительства у нас нового учреждения по этому направлению", - сказал Бусаргин. Он уточнил, что на сегодняшний момент власти Саратовской области заказали проектирование, и до конца этого года оно будет разработано. "Это большая больница со всем необходимым: с туберкулёзным отделением, с судебно-психиатрическим отделением. И просил бы здесь вашей поддержки в этом направлении. Соответствующие заявки мы в Минздрав будем сдавать. Хотел обратиться, чтобы вы поддержали", - добавил Бусаргин.

https://ria.ru/20250828/putin-2038092878.html

https://ria.ru/20250828/putin-2038089781.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратовская область, россия, роман бусаргин, владимир путин, экономика