14:28 28.08.2025
Бусаргин попросил Путина помочь со строительством психбольницы
саратовская область
россия
роман бусаргин
владимир путин
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что износ помещений областной клинической психиатрической больницы достиг 70-82%, и попросил поддержать заявку региона на строительство нового здания. В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о сложностях работы областной клинической психиатрической больницы, располагающейся в 20 зданиях – объектах культурного наследия, построенных в 1908-1910 годах. По данным главы региона, на сегодняшний день в больнице 1000 коек, в прошлом году там получили лечение более 8 тысяч человек, при этом износ здания составляет 70-82%. "Более того, площади не позволяют выдерживать нормы, ГОСТы. На одного больного приходится чуть более трёх квадратных метров при существующих нормах 6,7 метра. Невозможно развернуть параклинические службы с учётом отсутствия площадей. Поэтому я хотел обратиться за вашей поддержкой относительно строительства у нас нового учреждения по этому направлению", - сказал Бусаргин. Он уточнил, что на сегодняшний момент власти Саратовской области заказали проектирование, и до конца этого года оно будет разработано. "Это большая больница со всем необходимым: с туберкулёзным отделением, с судебно-психиатрическим отделением. И просил бы здесь вашей поддержки в этом направлении. Соответствующие заявки мы в Минздрав будем сдавать. Хотел обратиться, чтобы вы поддержали", - добавил Бусаргин.
саратовская область, россия, роман бусаргин, владимир путин, экономика
Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, Владимир Путин, Экономика
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что износ помещений областной клинической психиатрической больницы достиг 70-82%, и попросил поддержать заявку региона на строительство нового здания.
В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о сложностях работы областной клинической психиатрической больницы, располагающейся в 20 зданиях – объектах культурного наследия, построенных в 1908-1910 годах. По данным главы региона, на сегодняшний день в больнице 1000 коек, в прошлом году там получили лечение более 8 тысяч человек, при этом износ здания составляет 70-82%.
"Более того, площади не позволяют выдерживать нормы, ГОСТы. На одного больного приходится чуть более трёх квадратных метров при существующих нормах 6,7 метра. Невозможно развернуть параклинические службы с учётом отсутствия площадей. Поэтому я хотел обратиться за вашей поддержкой относительно строительства у нас нового учреждения по этому направлению", - сказал Бусаргин.
Он уточнил, что на сегодняшний момент власти Саратовской области заказали проектирование, и до конца этого года оно будет разработано.
"Это большая больница со всем необходимым: с туберкулёзным отделением, с судебно-психиатрическим отделением. И просил бы здесь вашей поддержки в этом направлении. Соответствующие заявки мы в Минздрав будем сдавать. Хотел обратиться, чтобы вы поддержали", - добавил Бусаргин.
Саратовская областьРоссияРоман БусаргинВладимир ПутинЭкономика
 
 
