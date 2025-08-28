https://ria.ru/20250828/ivanov-2038014525.html
Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября
Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября - РИА Новости, 28.08.2025
Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября
Пресненский суд Москвы 23 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 23 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде."Беседа по делу назначена на 23 сентября", - сказали в суде.Иск подан в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности их доходам.
Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября
