Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября

Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября - РИА Новости, 28.08.2025

Процесс по иску о конфискации имущества Иванова начнется 23 сентября

Пресненский суд Москвы 23 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:16:00+03:00

2025-08-28T09:16:00+03:00

2025-08-28T09:21:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 23 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в суде."Беседа по делу назначена на 23 сентября", - сказали в суде.Иск подан в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности их доходам.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

