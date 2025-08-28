Рейтинг@Mail.ru
Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск
10:24 28.08.2025
Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск
Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве.Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива."По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве.Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск

Минэкологии потребует 1,2 млрд рублей от владельца судна после ЧП на Енисее

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива.
"По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.
