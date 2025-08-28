https://ria.ru/20250828/isk-2038026290.html

Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск

Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск - РИА Новости, 28.08.2025

Против владельца судна, допустившего разлив топлива на Енисее, готовят иск

Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:24:00+03:00

2025-08-28T10:24:00+03:00

2025-08-28T10:25:00+03:00

происшествия

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021743203_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_1b99b3386f839c788e7efc074a62fb6e.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Минэкологии Красноярского края готовит иск на 1,2 миллиарда рублей против ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", чей теплоход получил пробоину на реке Енисей, в результате чего в воду попало около 80 тонн топлива, сообщили РИА Новости в министерстве.Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. В июле минэкологии сообщало, что согласно результатам проверки, всего в воду попало 79,3 тонны топлива."По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 миллиарда рублей. В адрес нарушителя направлено требование о добровольном возмещении ущерба, которое не исполнено, в связи с чем организована работа по подготовке исковых требований к ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство", - рассказали в ведомстве.Уточняется, что информация о расчете вреда министерством направлена в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250601/sudno-2020300081.html

https://ria.ru/20250518/yakutsk-2017636065.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край