Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ

Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ

в мире

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Целью ударов ВВС Израиля по йеменской столице Сане в четверг были высокопоставленные представители политического руководства движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил израильский 12-канал со ссылкой на источник. Ранее источник в йеменской столице объявил РИА Новости, что израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла". "Целью атак были высокопоставленные политические деятели хуситов", - привела новостная служба телеканала заявление источника. По словам источника, ликвидации были запланированы в рамках операции, которая была проведена Израилем в Сане в начале недели, однако только сейчас было принято решение об их реализации. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

