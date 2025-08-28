Рейтинг@Mail.ru
Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ
18:00 28.08.2025
Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ
в мире
израиль
йемен
ансар алла
сана
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Целью ударов ВВС Израиля по йеменской столице Сане в четверг были высокопоставленные представители политического руководства движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил израильский 12-канал со ссылкой на источник. Ранее источник в йеменской столице объявил РИА Новости, что израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла". "Целью атак были высокопоставленные политические деятели хуситов", - привела новостная служба телеканала заявление источника. По словам источника, ликвидации были запланированы в рамках операции, которая была проведена Израилем в Сане в начале недели, однако только сейчас было принято решение об их реализации. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
в мире, израиль, йемен, ансар алла, сана
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Сана
Целью ударов Израиля по йеменской Сане были представители руководства хуситов

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Целью ударов ВВС Израиля по йеменской столице Сане в четверг были высокопоставленные представители политического руководства движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил израильский 12-канал со ссылкой на источник.
Ранее источник в йеменской столице объявил РИА Новости, что израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла".
"Целью атак были высокопоставленные политические деятели хуситов", - привела новостная служба телеканала заявление источника.
По словам источника, ликвидации были запланированы в рамках операции, которая была проведена Израилем в Сане в начале недели, однако только сейчас было принято решение об их реализации.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
