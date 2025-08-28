https://ria.ru/20250828/iran-2038156943.html
Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ
Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2025
Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ
Целью ударов ВВС Израиля по йеменской столице Сане в четверг были высокопоставленные представители политического руководства движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:00:00+03:00
2025-08-28T18:00:00+03:00
2025-08-28T18:00:00+03:00
в мире
израиль
йемен
ансар алла
сана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038150161_0:164:720:569_1920x0_80_0_0_a5389b81ab001202ebebe3475ebf21ee.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Целью ударов ВВС Израиля по йеменской столице Сане в четверг были высокопоставленные представители политического руководства движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил израильский 12-канал со ссылкой на источник. Ранее источник в йеменской столице объявил РИА Новости, что израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла". "Целью атак были высокопоставленные политические деятели хуситов", - привела новостная служба телеканала заявление источника. По словам источника, ликвидации были запланированы в рамках операции, которая была проведена Израилем в Сане в начале недели, однако только сейчас было принято решение об их реализации. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038150758.html
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038149234.html
израиль
йемен
сана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038150161_0:143:720:683_1920x0_80_0_0_4b974ef35205d45951c6c6550a416949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, ансар алла, сана
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Сана
Целью ударов Израиля по Йемену было руководство хуситов, пишут СМИ
Целью ударов Израиля по йеменской Сане были представители руководства хуситов