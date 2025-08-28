https://ria.ru/20250828/internet-2038073844.html
В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета
В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета - РИА Новости, 28.08.2025
В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета
Скорость мобильного интернета в целях безопасности населения и объектов инфраструктуры ограничили в Вологодской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:59:00+03:00
2025-08-28T12:59:00+03:00
2025-08-28T16:03:00+03:00
вологодская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Скорость мобильного интернета в целях безопасности населения и объектов инфраструктуры ограничили в Вологодской области, сообщили в правительстве региона. "Министерство цифрового развития Вологодской области сообщило об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи. Такие меры безопасности вводятся в регионах страны. Вологодская область не стала исключением", - говорится в Telegram-канала кабмина региона. Власти рекомендовали скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета. Кроме того, в сообщении напомнили, что необходимо иметь запас наличных денег на случай перебоев работы банковских терминалов. "Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры. Добавим, что для экстренных случаев работает горячая линия 112, дозвониться на которую можно без мобильной связи. Проводной интернет остается доступен", - приводится в сообщении обращение минцифры Вологодской области.
https://ria.ru/20250827/internet-2037841808.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_505d7355380d0de16a20553f774c5c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, безопасность
Вологодская область, Безопасность
В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета
В Вологодской области ограничили скорость интернета в целях безопасности
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Скорость мобильного интернета в целях безопасности населения и объектов инфраструктуры ограничили в Вологодской области, сообщили в правительстве региона.
"Министерство цифрового развития Вологодской области
сообщило об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи. Такие меры безопасности вводятся в регионах страны. Вологодская область не стала исключением", - говорится в Telegram-канала
кабмина региона.
Власти рекомендовали скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета. Кроме того, в сообщении напомнили, что необходимо иметь запас наличных денег на случай перебоев работы банковских терминалов.
"Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры. Добавим, что для экстренных случаев работает горячая линия 112, дозвониться на которую можно без мобильной связи. Проводной интернет остается доступен", - приводится в сообщении обращение минцифры Вологодской области.