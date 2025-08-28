В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета

Рейтинг@Mail.ru
12:59 28.08.2025 (обновлено: 16:03 28.08.2025)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Скорость мобильного интернета в целях безопасности населения и объектов инфраструктуры ограничили в Вологодской области, сообщили в правительстве региона. "Министерство цифрового развития Вологодской области сообщило об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи. Такие меры безопасности вводятся в регионах страны. Вологодская область не стала исключением", - говорится в Telegram-канала кабмина региона. Власти рекомендовали скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета. Кроме того, в сообщении напомнили, что необходимо иметь запас наличных денег на случай перебоев работы банковских терминалов. "Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры. Добавим, что для экстренных случаев работает горячая линия 112, дозвониться на которую можно без мобильной связи. Проводной интернет остается доступен", - приводится в сообщении обращение минцифры Вологодской области.
вологодская область, безопасность
Вологодская область, Безопасность
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Скорость мобильного интернета в целях безопасности населения и объектов инфраструктуры ограничили в Вологодской области, сообщили в правительстве региона.
"Министерство цифрового развития Вологодской области сообщило об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи. Такие меры безопасности вводятся в регионах страны. Вологодская область не стала исключением", - говорится в Telegram-канала кабмина региона.
Власти рекомендовали скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета. Кроме того, в сообщении напомнили, что необходимо иметь запас наличных денег на случай перебоев работы банковских терминалов.
"Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры. Добавим, что для экстренных случаев работает горячая линия 112, дозвониться на которую можно без мобильной связи. Проводной интернет остается доступен", - приводится в сообщении обращение минцифры Вологодской области.
Вологодская областьБезопасность
 
 
