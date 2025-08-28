https://ria.ru/20250828/indoneziya-2038203003.html

При протестах в Индонезии погиб человек

При протестах в Индонезии погиб человек - РИА Новости, 28.08.2025

При протестах в Индонезии погиб человек

Водитель мотоциклетного такси погиб во время протестов в столице Индонезии Джакарте, его переехала полицейская машина, сообщает портал Tempo. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T21:39:00+03:00

2025-08-28T21:39:00+03:00

2025-08-28T23:54:00+03:00

в мире

джакарта

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038112068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e832a549bd82bd0fc75990c9df57129f.jpg

ДЖАКАРТА, 28 авг - РИА Новости. Водитель мотоциклетного такси погиб во время протестов в столице Индонезии Джакарте, его переехала полицейская машина, сообщает портал Tempo. Ранее в индонезийских соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как полицейская машина сбивает человека в униформе местного мототакси. Полицейские не вышли из машины и поехали дальше, толпа пустилась им вдогонку. "Глава Индонезийского союза транспортников (SPAI) Лили Пуджиати заявила, что водитель мотоциклетного такси, которого сбил тактический автомобиль бригады полицейских автомобилей, умер в четверг вечером", - пишет издание. Сегодня в Джакарте прошли многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента - именно там собралась толпа недовольных граждан в четверг. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Во время беспорядков пострадала и корреспондент РИА Новости в Джакарте, освещающая демонстрацию.

джакарта

индонезия

2025

Протесты индонезийских рабочих в Джакарте Тысячи индонезийских рабочих вышли на протесты в Джакарте – они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты бросают камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских. Правоохранители кидают камни обратно, кроме того, полиция применяет слезоточивый газ. 2025-08-28T21:39 true PT0M32S

Массовые протесты в Джакарте, в которых пострадала корреспондент РИА Новости Ульяна Мирошкина Корреспондент РИА Новости Ульяна Мирошкина, освещающая массовые протесты в Джакарте, пострадала во время демонстрации в четверг от слезоточивого газа, примененного полицией, и осколков камней, которые демонстранты бросали в полицейское оцепление 2025-08-28T21:39 true PT0M22S

в мире, джакарта, индонезия