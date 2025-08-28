При протестах в Индонезии погиб человек

Рейтинг@Mail.ru
21:39 28.08.2025 (обновлено: 23:54 28.08.2025)
ДЖАКАРТА, 28 авг - РИА Новости. Водитель мотоциклетного такси погиб во время протестов в столице Индонезии Джакарте, его переехала полицейская машина, сообщает портал Tempo. Ранее в индонезийских соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как полицейская машина сбивает человека в униформе местного мототакси. Полицейские не вышли из машины и поехали дальше, толпа пустилась им вдогонку. "Глава Индонезийского союза транспортников (SPAI) Лили Пуджиати заявила, что водитель мотоциклетного такси, которого сбил тактический автомобиль бригады полицейских автомобилей, умер в четверг вечером", - пишет издание. Сегодня в Джакарте прошли многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента - именно там собралась толпа недовольных граждан в четверг. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Во время беспорядков пострадала и корреспондент РИА Новости в Джакарте, освещающая демонстрацию.
Новости
Протесты индонезийских рабочих в Джакарте
Тысячи индонезийских рабочих вышли на протесты в Джакарте – они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Как передает корреспондент РИА Новости, демонстранты бросают камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских. Правоохранители кидают камни обратно, кроме того, полиция применяет слезоточивый газ.
ДЖАКАРТА, 28 авг - РИА Новости. Водитель мотоциклетного такси погиб во время протестов в столице Индонезии Джакарте, его переехала полицейская машина, сообщает портал Tempo.
Ранее в индонезийских соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как полицейская машина сбивает человека в униформе местного мототакси. Полицейские не вышли из машины и поехали дальше, толпа пустилась им вдогонку.
"Глава Индонезийского союза транспортников (SPAI) Лили Пуджиати заявила, что водитель мотоциклетного такси, которого сбил тактический автомобиль бригады полицейских автомобилей, умер в четверг вечером", - пишет издание.
Сегодня в Джакарте прошли многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента - именно там собралась толпа недовольных граждан в четверг. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом.
Во время беспорядков пострадала и корреспондент РИА Новости в Джакарте, освещающая демонстрацию.
