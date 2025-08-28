https://ria.ru/20250828/indoneziya-2038072038.html
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте - РИА Новости, 28.08.2025
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте
Тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте, демонстранты бросают острые камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских, стражи... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:52:00+03:00
2025-08-28T12:52:00+03:00
2025-08-28T15:17:00+03:00
ДЖАКАРТА, 28 авг – РИА Новости. Тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте, демонстранты бросают острые камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Они также хотят роспуска парламента - именно там собралась толпа недовольных граждан в четверг. В протестах принимают участие рабочие, студенты, а также представители небольших партий. Они несут флаги, в том числе государственный, свои знамена, идут в одинаковой одежде, чтобы друг друга не потерять. Почти каждый приходит с баллончиком краски - к 15.00 по местному времени (11.00 мск) все ограждения расписаны лозунгами против полиции и парламента. В ход идут крупные камни - их запускают в полицейских, наблюдающих за процессией с другой стороны дороги и с моста. Полицейские кидают их обратно. Демонстранты также запускают фейерверки, надеясь попасть в стражей порядка. Полиция отвечает слезоточивым газом в огромных количествах - пока демонстрация не отступит. Организаторы рассчитывают, что в митинге в Джакарте примут участие от 10 тысяч до 50 тысяч рабочих, а одновременные акции запланированы в таких промышленных центрах, как Сурабая, Бандунг, Медан, Батам и Макассар. В преддверии митинга в четверг полиция Джакарты задействовала более 4,5 тысяч сотрудников полиции, армии и местных органов власти.
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте
