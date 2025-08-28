Рейтинг@Mail.ru
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте
12:52 28.08.2025 (обновлено: 15:17 28.08.2025)
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте - РИА Новости, 28.08.2025
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте
Тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте, демонстранты бросают острые камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских, стражи... РИА Новости, 28.08.2025
в мире
джакарта
сурабая
бандунг
ДЖАКАРТА, 28 авг – РИА Новости. Тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте, демонстранты бросают острые камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Они также хотят роспуска парламента - именно там собралась толпа недовольных граждан в четверг. В протестах принимают участие рабочие, студенты, а также представители небольших партий. Они несут флаги, в том числе государственный, свои знамена, идут в одинаковой одежде, чтобы друг друга не потерять. Почти каждый приходит с баллончиком краски - к 15.00 по местному времени (11.00 мск) все ограждения расписаны лозунгами против полиции и парламента. В ход идут крупные камни - их запускают в полицейских, наблюдающих за процессией с другой стороны дороги и с моста. Полицейские кидают их обратно. Демонстранты также запускают фейерверки, надеясь попасть в стражей порядка. Полиция отвечает слезоточивым газом в огромных количествах - пока демонстрация не отступит. Организаторы рассчитывают, что в митинге в Джакарте примут участие от 10 тысяч до 50 тысяч рабочих, а одновременные акции запланированы в таких промышленных центрах, как Сурабая, Бандунг, Медан, Батам и Макассар. В преддверии митинга в четверг полиция Джакарты задействовала более 4,5 тысяч сотрудников полиции, армии и местных органов власти.
джакарта
сурабая
бандунг
в мире, джакарта, сурабая, бандунг
В мире, Джакарта, Сурабая, Бандунг
Тысячи индонезийцев вышли на протесты в Джакарте

Индонезийские рабочие вышли на протесты в Джакарте, требуя повысить зарплаты

© AP Photo / Tatan SyuflanaМассовые протесты в Джакарте. 28 августа 2025
Массовые протесты в Джакарте. 28 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Массовые протесты в Джакарте. 28 августа 2025
ДЖАКАРТА, 28 авг – РИА Новости. Тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте, демонстранты бросают острые камни и запускают фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Они также хотят роспуска парламента - именно там собралась толпа недовольных граждан в четверг.
В протестах принимают участие рабочие, студенты, а также представители небольших партий. Они несут флаги, в том числе государственный, свои знамена, идут в одинаковой одежде, чтобы друг друга не потерять. Почти каждый приходит с баллончиком краски - к 15.00 по местному времени (11.00 мск) все ограждения расписаны лозунгами против полиции и парламента.
В ход идут крупные камни - их запускают в полицейских, наблюдающих за процессией с другой стороны дороги и с моста. Полицейские кидают их обратно. Демонстранты также запускают фейерверки, надеясь попасть в стражей порядка.
Полиция отвечает слезоточивым газом в огромных количествах - пока демонстрация не отступит.
Организаторы рассчитывают, что в митинге в Джакарте примут участие от 10 тысяч до 50 тысяч рабочих, а одновременные акции запланированы в таких промышленных центрах, как Сурабая, Бандунг, Медан, Батам и Макассар.
В преддверии митинга в четверг полиция Джакарты задействовала более 4,5 тысяч сотрудников полиции, армии и местных органов власти.
У здания парламента Индонезии прошел митинг
25 августа, 10:43
У здания парламента Индонезии прошел митинг
25 августа, 10:43
 
