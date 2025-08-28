https://ria.ru/20250828/indiya-2037962621.html

Трамп зашел слишком далеко: ему нанесена смертельная обида

Геополитическое значение Индии невозможно переоценить: самое большое население в мире, пятая — а в среднесрочной перспективе третья — экономика мира, древнейшая РИА Новости, 28.08.2025

Геополитическое значение Индии невозможно переоценить: самое большое население в мире, пятая — а в среднесрочной перспективе третья — экономика мира, древнейшая цивилизация, значимое географическое положение. Даже огромная и влиятельнейшая индийская эмиграция по всему миру — заметный фактор для глобальной игры. И тут западные СМИ сообщают, что Дональд Трамп четырежды хотел поговорить по телефону с Нарендрой Моди, но индийский премьер не берет трубку.Понятно, что в такой передаче это больше похоже на фейк-ньюс: скорее всего, речь идет о попытке Вашингтона организовать полноценные телефонные переговоры, но у Трампа действительно большие проблемы с Нью-Дели. И это притом что в его администрации Индия представлена с невиданным прежде в американской истории размахом: вторая леди, то есть жена вице-президента, — индийского происхождения, как и глава ФБР, а Национальную разведку возглавляет индуистка по вероисповеданию. И тут такая нестыковка. Кто же виноват?Виновата, во-первых, Россия. Потому что вчера начали действовать повышенные американские тарифы против индийского экспорта в США, они достигают 50 процентов, из которых половина — это "штраф" за покупку Индией российской нефти. В Вашингтоне, похоже, всерьез рассчитывали на то, что Нью-Дели прогнется под давлением и откажется закупать российскую нефть. Но Моди не уступил, потому что понимал, что дело тут вовсе не в деньгах. И теперь западные СМИ недоумевают: как же так, ведь "с чисто экономической точки зрения гораздо разумнее было бы уступить Трампу". И приводят калькуляцию: экономия Индии от закупки российской нефти составляет 3,5 миллиарда долларов в год, а под действие повышенных пошлин попадет половина из 87-миллиардного экспорта в США. Нью-Дели ведь потеряет гораздо больше!В том-то и дело, что нет. И не потому, что Трамп в итоге пойдет на уступки и откажется как минимум от "российской" части пошлин (хотя и это произойдет). И не потому, что отказ от покупки нефти из России стал бы ударом по отношениям Нью-Дели с Москвой. Индия не могла уступить Соединенным Штатам потому, что это подрывало бы ее репутацию в мире, ограничивало суверенитет, то есть противоречило бы ее национальным интересам и стратегии. Моди не призывает к скорейшему строительству постамериканского мирового порядка, не говорит о начале постзападной эры, но он видит, что это происходит. В отличие от Китая и России, Запад не объявляет Индию своим врагом или угрозой, не обнаруживает у нее империалистических устремлений, не говорит о том, что она бросает вызов "порядку, основанному на правилах". Он, наоборот, очень хочет заполучить Индию в качестве близкого партнера, в чем-то даже союзника — и Нью-Дели часто идет навстречу этим движениям.Но только до того предела, когда Запад чересчур откровенно обнаруживает свою главную цель: манипулировать Индией в своей игре против Китая и России. Первый вариант — классический: западные страны давно уже играют на индийско-китайских противоречиях (некоторые из которых, например территориальные, достались, вообще-то, в наследство от времен британского колониального господства в Индии). Второй — более свежий: поссорить Нью-Дели с Москвой не удавалось даже самым искушенным американским игрокам. К тому же в этот раз Трамп решил врубить откровенного грубияна. Анонсируя тарифы против Нью-Дели, он заявил: ему все равно, что там происходит с "мертвой" индийской экономикой. Это был уже откровенный перебор, после которого шансы на то, что Индия согласится отказаться от российской нефти, уменьшились с одного процента до нуля.Так что вторая причина нынешнего кризиса в американо-индийских отношениях лежит на поверхности: Штаты переоценили свое влияние и значение. Конечно, это касается не только отношений с Индией, но в них проявляется наиболее ярко. У вас есть заинтересованность в хороших связях с очень важной страной, но вы начинаете давить на нее не только по поводу пошлин (как на всех подряд), но и по вопросу отношений с исторически важным партнером (то есть Россией), требуя невозможного: чтобы она подключилась к попыткам поставить того на колени. Ясно же было, что Индия на это не пойдет. А если не было ясно, то это уже вопрос к компетентности американского руководства (со всей его индийской составляющей).В итоге Трамп откровенно проиграл, и ему придется каким-то образом исправлять ситуацию. Возможно, уже во время встречи с Моди в конце следующего месяца в Нью-Йорке (куда индийский премьер прибудет на сессию ООН). Непонятно, что придумает Трамп, но к этому времени уже состоится первая за много лет поездка Моди в Китай (на саммит ШОС), в ходе которой будет не только предпринята попытка улучшить китайско-индийские отношения, но и, возможно, состоится первая за долгие годы встреча в формате РИК (Россия, Индия, Китай). И совместное фото Путина, Си и Моди будет иметь далеко не символическое значение.

