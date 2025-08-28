Рейтинг@Mail.ru
В Индии при обрушении самодельного дома погибли 15 человек - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/indija-2038004008.html
В Индии при обрушении самодельного дома погибли 15 человек
В Индии при обрушении самодельного дома погибли 15 человек - РИА Новости, 28.08.2025
В Индии при обрушении самодельного дома погибли 15 человек
Не менее 15 человек погибли в Индии при обрушении самодельного четырехэтажного дома, сообщает агентство ПТИ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:35:00+03:00
2025-08-28T07:35:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_0:513:2207:1755_1920x0_80_0_0_1730d18f3025dc809cf7cbd38339e9b0.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в Индии при обрушении самодельного четырехэтажного дома, сообщает агентство ПТИ. "Не разрешенное к постройке четырёхэтажное здание, вмещающее почти 50 квартир, обрушилось на соседний пустующий многоквартирный дом в Виджай Нагаре, районе Вирар, в 00:05 в среду", - сообщили агентству представители полиции. Практически все погибшие – участники вечеринки по случаю дня рождения годовалой девочки, которая проходила на четвертом этаже здания, когда одно из его крыльев обрушилось, сообщают очевидцы. Начальник управления округа Палгар доктор Инду Рани Джахар в четверг утром подтвердила, что число погибших в результате инцидента возросло до 15. "Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и другие спасательные команды продолжат работу по расчистке завалов, чтобы гарантировать, что никто больше не окажется под завалами", - сообщила она ПТИ.
https://ria.ru/20250814/taganrog-2035182373.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_79:453:2206:2048_1920x0_80_0_0_1297c120e324a5873a51021d51f2f242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
В Индии при обрушении самодельного дома погибли 15 человек

PTI: в Индии при обрушении самодельного дома погибли 15 человек

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в Индии при обрушении самодельного четырехэтажного дома, сообщает агентство ПТИ.
"Не разрешенное к постройке четырёхэтажное здание, вмещающее почти 50 квартир, обрушилось на соседний пустующий многоквартирный дом в Виджай Нагаре, районе Вирар, в 00:05 в среду", - сообщили агентству представители полиции.
Практически все погибшие – участники вечеринки по случаю дня рождения годовалой девочки, которая проходила на четвертом этаже здания, когда одно из его крыльев обрушилось, сообщают очевидцы.
Начальник управления округа Палгар доктор Инду Рани Джахар в четверг утром подтвердила, что число погибших в результате инцидента возросло до 15.
"Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и другие спасательные команды продолжат работу по расчистке завалов, чтобы гарантировать, что никто больше не окажется под завалами", - сообщила она ПТИ.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным
14 августа, 10:18
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала