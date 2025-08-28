Рейтинг@Mail.ru
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/ice-2038029433.html
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США - РИА Новости, 28.08.2025
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США
Иммиграционно-таможенная служба (ICE) совершила более 5 тысяч рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:33:00+03:00
2025-08-28T10:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65909b5d350cffaed735fa94ee75e0f1.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иммиграционно-таможенная служба (ICE) совершила более 5 тысяч рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после прихода Дональда Трампа на пост президента в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ. "ICE использовала по меньшей мере 110 самолетов для транспортировки задержанных более чем на 5,1 тысячи рейсах с возвращением Трампа на пост президента 20 января", - пишет газета. По ее данным, половину из этих мигрантов транспортировали между разными центрами содержания как минимум дважды, при этом на всей территории США было задействовано более 120 аэропортов. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250823/vashington-2037181880.html
https://ria.ru/20250821/ssha-2036749431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a45e5e75379c6bcecc512ed878ff6dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США

FT: ICE совершила при Трампе более пяти тысяч рейсов по перевозке мигрантов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иммиграционно-таможенная служба (ICE) совершила более 5 тысяч рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после прихода Дональда Трампа на пост президента в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ.
"ICE использовала по меньшей мере 110 самолетов для транспортировки задержанных более чем на 5,1 тысячи рейсах с возвращением Трампа на пост президента 20 января", - пишет газета.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
CNN: в Вашингтоне в десять раз выросло число арестов нелегальных мигрантов
23 августа, 16:21
По ее данным, половину из этих мигрантов транспортировали между разными центрами содержания как минимум дважды, при этом на всей территории США было задействовано более 120 аэропортов.
В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в США - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В США разрешили отменить защитный статус для десятков тысяч мигрантов
21 августа, 15:25
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала