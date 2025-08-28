https://ria.ru/20250828/ice-2038029433.html
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США
СМИ выяснили, сколько рейсов по перевозке мигрантов совершили в США
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иммиграционно-таможенная служба (ICE) совершила более 5 тысяч рейсов по перевозке мигрантов внутри США и в другие страны с началом широкомасштабных депортаций после прихода Дональда Трампа на пост президента в январе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ. "ICE использовала по меньшей мере 110 самолетов для транспортировки задержанных более чем на 5,1 тысячи рейсах с возвращением Трампа на пост президента 20 января", - пишет газета. По ее данным, половину из этих мигрантов транспортировали между разными центрами содержания как минимум дважды, при этом на всей территории США было задействовано более 120 аэропортов. В день инаугурации Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
