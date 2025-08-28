https://ria.ru/20250828/gubernator-2038007320.html

Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области

Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области - РИА Новости, 28.08.2025

Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел штаб по газификации в регионе, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. РИА Новости, 28.08.2025

ОМСК, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел штаб по газификации в регионе, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Штаб по газификации области проходит под руководством губернатора Хоценко ежемесячно. Это позволяет контролировать выполнение планов и своевременно решать возникающие вопросы. В Омской области продолжается строительство магистральных объектов и подготовка к приему газа жилой и социальной инфраструктурой. "В настоящее время на ключевой этап выходит газификация северных районов. По программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы компании группы "Газпром" в соответствии с поручением Президента России достраивают два стратегических объекта. Первый проект — газопровод-отвод от ГРС "Андреевская" до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская". Сегодня строительная готовность превышает 70 процентов", – сообщили в пресс-службе. На данный момент завершено строительство 13 из 18 внутрипоселковых газопроводов. До конца года будут сданы сети в селах Такмык, Евгащино, Красный Яр, а также третья очередь газопровода в рабочем поселке Большеречье. В селе Шипицино объект прошел гидравлические испытания и готовится к вводу в эксплуатацию. Второе направление связано со строительством газопровода-отвода от ГРС "Большереченская" до ГРС "Тарская", где готовность составляет 83 процента. "Для подключения к существующим сетям и обеспечения газоснабжением жителей Тарского,Тевризского и Знаменского районов предусмотрен газопровод-связка протяженностью 5,5 километра. Его строительство завершено, испытания проведены, готовится документация к сдаче объекта", – добавили в пресс-службе правительства региона. Параллельно ведется прием заявок и заключение договоров на подключение домовладений и предприятий к сетевому газу.

