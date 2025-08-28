Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области
Омская область
Омская область
 
08:06 28.08.2025 (обновлено: 11:15 28.08.2025)
Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области
Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел штаб по газификации в регионе, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. РИА Новости, 28.08.2025
омская область
омская область
россия
знаменский район
виталий хоценко
газпром
ОМСК, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел штаб по газификации в регионе, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Штаб по газификации области проходит под руководством губернатора Хоценко ежемесячно. Это позволяет контролировать выполнение планов и своевременно решать возникающие вопросы. В Омской области продолжается строительство магистральных объектов и подготовка к приему газа жилой и социальной инфраструктурой. "В настоящее время на ключевой этап выходит газификация северных районов. По программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы компании группы "Газпром" в соответствии с поручением Президента России достраивают два стратегических объекта. Первый проект — газопровод-отвод от ГРС "Андреевская" до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская". Сегодня строительная готовность превышает 70 процентов", – сообщили в пресс-службе. На данный момент завершено строительство 13 из 18 внутрипоселковых газопроводов. До конца года будут сданы сети в селах Такмык, Евгащино, Красный Яр, а также третья очередь газопровода в рабочем поселке Большеречье. В селе Шипицино объект прошел гидравлические испытания и готовится к вводу в эксплуатацию. Второе направление связано со строительством газопровода-отвода от ГРС "Большереченская" до ГРС "Тарская", где готовность составляет 83 процента. "Для подключения к существующим сетям и обеспечения газоснабжением жителей Тарского,Тевризского и Знаменского районов предусмотрен газопровод-связка протяженностью 5,5 километра. Его строительство завершено, испытания проведены, готовится документация к сдаче объекта", – добавили в пресс-службе правительства региона. Параллельно ведется прием заявок и заключение договоров на подключение домовладений и предприятий к сетевому газу.
омская область
россия
знаменский район
омская область, россия, знаменский район, виталий хоценко, газпром
Омская область , Омская область, Россия, Знаменский район, Виталий Хоценко, Газпром
Губернатор Хоценко обсудил вопросы газификации в Омской области

Губернатор Хоценко провел ежемесячный штаб по газификации в Омской области

ОМСК, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел штаб по газификации в регионе, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Штаб по газификации области проходит под руководством губернатора Хоценко ежемесячно. Это позволяет контролировать выполнение планов и своевременно решать возникающие вопросы. В Омской области продолжается строительство магистральных объектов и подготовка к приему газа жилой и социальной инфраструктурой.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время проверки капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Губернатор Хоценко проконтролировал капитальный ремонт моста в центре Омска
26 мая, 13:22
"В настоящее время на ключевой этап выходит газификация северных районов. По программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы компании группы "Газпром" в соответствии с поручением Президента России достраивают два стратегических объекта. Первый проект — газопровод-отвод от ГРС "Андреевская" до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская". Сегодня строительная готовность превышает 70 процентов", – сообщили в пресс-службе.
На данный момент завершено строительство 13 из 18 внутрипоселковых газопроводов. До конца года будут сданы сети в селах Такмык, Евгащино, Красный Яр, а также третья очередь газопровода в рабочем поселке Большеречье. В селе Шипицино объект прошел гидравлические испытания и готовится к вводу в эксплуатацию. Второе направление связано со строительством газопровода-отвода от ГРС "Большереченская" до ГРС "Тарская", где готовность составляет 83 процента.
"Для подключения к существующим сетям и обеспечения газоснабжением жителей Тарского,Тевризского и Знаменского районов предусмотрен газопровод-связка протяженностью 5,5 километра. Его строительство завершено, испытания проведены, готовится документация к сдаче объекта", – добавили в пресс-службе правительства региона.
Параллельно ведется прием заявок и заключение договоров на подключение домовладений и предприятий к сетевому газу.
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Хоценко: Омская область вошла в топ-5 рейтинга Минпромторга России
8 июля, 07:35
 
Омская областьОмская областьРоссияЗнаменский районВиталий ХоценкоГазпром
 
 
