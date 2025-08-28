Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 28.08.2025 (обновлено: 09:52 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/grenlandiya-2038018839.html
Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной
Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной - РИА Новости, 28.08.2025
Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула серьезность ситуации вокруг Гренландии на фоне сообщений об американских кампаниях влияния на острове. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:51:00+03:00
2025-08-28T09:52:00+03:00
гренландия
в мире
ларс лёкке расмуссен
сша
метте фредериксен
дональд трамп
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991692350_0:0:2187:1230_1920x0_80_0_0_b41bd8ed2a5f743819ee968ba7e1cf48.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула серьезность ситуации вокруг Гренландии на фоне сообщений об американских кампаниях влияния на острове. Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники в среду сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц. "Я отмечаю, что американцы не отрицают ясно то, о чём сообщила DR, и это, конечно, серьёзно", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2. По данным телеканала, она также подчеркнула, что "с самого начала" заявляла о серьёзности намерений Трампа присоединить Гренландию к США. В среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в Гренландии. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается ее частью, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250828/grenlandiya-2038014036.html
https://ria.ru/20250827/tramp-2037793074.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991692350_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e219e22b890b99a748d3b7bd88919fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, в мире, ларс лёкке расмуссен, сша, метте фредериксен, дональд трамп, дания
Гренландия, В мире, Ларс Лёкке Расмуссен, США, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Дания
Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной

Фредериксен назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной из-за кампании США

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула серьезность ситуации вокруг Гренландии на фоне сообщений об американских кампаниях влияния на острове.
Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники в среду сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
Нуук - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Гренландии отреагировали на попытки США повлиять на жителей острова
Вчера, 09:14
"Я отмечаю, что американцы не отрицают ясно то, о чём сообщила DR, и это, конечно, серьёзно", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2.
По данным телеканала, она также подчеркнула, что "с самого начала" заявляла о серьёзности намерений Трампа присоединить Гренландию к США.
В среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в Гренландии.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается ее частью, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ узнали о тайной кампании сторонников Трампа в Гренландии
27 августа, 10:02
 
ГренландияВ миреЛарс Лёкке РасмуссенСШАМетте ФредериксенДональд ТрампДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала