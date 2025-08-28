https://ria.ru/20250828/grenlandiya-2038018839.html

Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной

Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной - РИА Новости, 28.08.2025

Премьер Дании назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула серьезность ситуации вокруг Гренландии на фоне сообщений об американских кампаниях влияния на острове. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:51:00+03:00

2025-08-28T09:51:00+03:00

2025-08-28T09:52:00+03:00

гренландия

в мире

ларс лёкке расмуссен

сша

метте фредериксен

дональд трамп

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991692350_0:0:2187:1230_1920x0_80_0_0_b41bd8ed2a5f743819ee968ba7e1cf48.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула серьезность ситуации вокруг Гренландии на фоне сообщений об американских кампаниях влияния на острове. Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники в среду сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц. "Я отмечаю, что американцы не отрицают ясно то, о чём сообщила DR, и это, конечно, серьёзно", - приводит слова Фредериксен датский телеканал TV2. По данным телеканала, она также подчеркнула, что "с самого начала" заявляла о серьёзности намерений Трампа присоединить Гренландию к США. В среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в Гренландии. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается ее частью, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250828/grenlandiya-2038014036.html

https://ria.ru/20250827/tramp-2037793074.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гренландия, в мире, ларс лёкке расмуссен, сша, метте фредериксен, дональд трамп, дания