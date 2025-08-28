https://ria.ru/20250828/gosduma-2038206183.html

В ГД предложили запретить домашние задания на выходные и праздники

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ограничить поручение школьникам домашних заданий на выходные дни и праздники, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым внести изменения в нормативные акты, закрепив ограничение на поручения обучающимся домашних заданий на выходные дни и праздники", - говорится в документе. В документе подчеркивается, что реализация данной инициативы обеспечит школьникам возможность полноценного отдыха в выходные, улучшит их психоэмоциональное состояние, даст больше времени для активного отдыха и семейных мероприятий. Кроме того, по словам авторов обращения, такая мера поможет улучшить качество усвоения учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на занятиях в будние дни, а не перерабатывать домашние задания в свободное время в выходные. "Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать данное предложение и поручить профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в действующие нормативные и рекомендательные акты с целью установления ограничений на домашние задания в выходные и праздничные дни", - сказано в документе. Кравцов во вторник заявил, что Роспотребнадзор согласовал приказ по учету возрастных особенностей ребенка при выполнении домашнего задания: например, в первом классе школьники должны тратить на его выполнение один час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвертом - два часа.

