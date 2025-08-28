https://ria.ru/20250828/gosduma-2038174842.html
В Госдуме предложили закрепить объем педагогической нагрузки
В Госдуме предложили закрепить объем педагогической нагрузки
2025-08-28T19:09:00+03:00
общество
день знаний — 2025
госдума рф
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность нормативно закрепить объем методического времени в размере не менее 4-6 часов в неделю в рамках педагогической нагрузки, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу министерство просвещения Российской Федерации рассмотреть возможность нормативного закрепления объёма методического времени в рамках педагогической нагрузки, в размере не менее четырёх-шести часов в неделю, в зависимости от объёма учебной занятости", - сказано в документе. Отмечается, что указанное время должно быть включено в расписание как отдельный элемент нагрузки, чтобы педагоги могли планировать и системно вести эту деятельность в свое основное рабочее время. Подчеркивается, что реализация инициативы будет способствовать формированию сбалансированной профессиональной среды, обеспечению условий для повышения качества образовательного процесса, соблюдению трудовых прав педагогов и укреплению кадрового потенциала системы общего образования. "Дополнительно представляется необходимым разработать и направить в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разъяснение о необходимости учёта методической составляющей при тарификации и распределении нагрузки педагогических работников", - говорится в документе.
