Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ

09:29 28.08.2025
технологии
сша
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "В ноябре планируем обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации. Отдельное внимание и контроль — безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что всё чаще из СМИ становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагает им решения совершенно иного плана. Это, по мнению председателя Госдумы, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям. "Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью. Теперь её разработчики, чтобы исправить ситуацию, планируют интегрировать в неё: функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, прямой вызов экстренных служб", - добавил Володин. Председатель Госдумы считает, что правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей. "Происшедшее показывает — излишняя цифровизация, отсутствие контроля могут нести опасность и вред. Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях", - подчеркнул он. Володин уточнил, что искусственный интеллект — это набор алгоритмов, инструментов и баз данных, и он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы. "Важно помнить об этом, пользуясь такими сервисами в жизни", - подытожил председатель ГД.
технологии, сша, вячеслав володин, госдума рф
Технологии, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"В ноябре планируем обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации. Отдельное внимание и контроль — безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - написал Володин в своем канале в Max.
Он отметил, что всё чаще из СМИ становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагает им решения совершенно иного плана. Это, по мнению председателя Госдумы, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям.
"Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью. Теперь её разработчики, чтобы исправить ситуацию, планируют интегрировать в неё: функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, прямой вызов экстренных служб", - добавил Володин.
Председатель Госдумы считает, что правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей.
"Происшедшее показывает — излишняя цифровизация, отсутствие контроля могут нести опасность и вред. Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях", - подчеркнул он.
Володин уточнил, что искусственный интеллект — это набор алгоритмов, инструментов и баз данных, и он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы. "Важно помнить об этом, пользуясь такими сервисами в жизни", - подытожил председатель ГД.
ТехнологииСШАВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
