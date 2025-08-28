https://ria.ru/20250828/gosduma-2038015532.html

Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ

Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ - РИА Новости, 28.08.2025

Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий ИИ

Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:29:00+03:00

2025-08-28T09:29:00+03:00

2025-08-28T09:29:00+03:00

технологии

сша

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госдума в ноябре планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "В ноябре планируем обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации. Отдельное внимание и контроль — безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что всё чаще из СМИ становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагает им решения совершенно иного плана. Это, по мнению председателя Госдумы, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям. "Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью. Теперь её разработчики, чтобы исправить ситуацию, планируют интегрировать в неё: функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, прямой вызов экстренных служб", - добавил Володин. Председатель Госдумы считает, что правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей. "Происшедшее показывает — излишняя цифровизация, отсутствие контроля могут нести опасность и вред. Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях", - подчеркнул он. Володин уточнил, что искусственный интеллект — это набор алгоритмов, инструментов и баз данных, и он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы. "Важно помнить об этом, пользуясь такими сервисами в жизни", - подытожил председатель ГД.

https://ria.ru/20250827/gosduma-2037762168.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, вячеслав володин, госдума рф