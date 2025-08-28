Госдеп одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов
Госдеп одобрил продажу Украине авиационных боеприпасов на 825 миллионов долларов
© Sputnik / Артур Габдрахманов
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. В пакет предполагаемой поставки также войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике.
В агентстве отметили, что поставки "призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности", при этом утверждается, что они "не изменят базовый военный баланс в регионе".
Подчеркивается, что финансирование закупки планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы военного финансирования Foreign Military Financing.
Основными подрядчиками названы компании Zone 5 Technologies и CoAspire.
"На данный момент правительству США неизвестно о каких-либо компенсационных соглашениях, они будут определены в ходе переговоров между заказчиком и подрядчиком", - уточнило агентство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
