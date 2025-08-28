https://ria.ru/20250828/gorlovka-2038184982.html
При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом
При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом - РИА Новости, 28.08.2025
При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом
Домостроение в Горловке в ДНР полностью уничтожено в результате украинской атаки, пострадавших нет, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:19:00+03:00
2025-08-28T20:19:00+03:00
2025-08-28T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_a642f013fe216d3e763c106b9ec154df.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Домостроение в Горловке в ДНР полностью уничтожено в результате украинской атаки, пострадавших нет, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки плотностью уничтожено домостроение, повреждена хозпостройка. К счастью, без пострадавших", - написал мэр в Telegram-канале. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.45 и 18.00 атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе. Кроме того, в 14.25 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Егоровку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a9c589f6e765de7fb59fe6a479b445cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом
ВСУ полностью уничтожили дом в Горловке при атаке на город