https://ria.ru/20250828/gorlovka-2038184982.html

При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом

При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом - РИА Новости, 28.08.2025

При атаке ВСУ на Горловку уничтожен дом

Домостроение в Горловке в ДНР полностью уничтожено в результате украинской атаки, пострадавших нет, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:19:00+03:00

2025-08-28T20:19:00+03:00

2025-08-28T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_a642f013fe216d3e763c106b9ec154df.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Домостроение в Горловке в ДНР полностью уничтожено в результате украинской атаки, пострадавших нет, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки плотностью уничтожено домостроение, повреждена хозпостройка. К счастью, без пострадавших", - написал мэр в Telegram-канале. По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.45 и 18.00 атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе. Кроме того, в 14.25 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Егоровку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия