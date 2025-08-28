Рейтинг@Mail.ru
В Горловке беспилотник атаковал остановку - РИА Новости, 28.08.2025
13:03 28.08.2025
В Горловке беспилотник атаковал остановку
Украинский беспилотник атаковал остановку в Никитовском районе Горловки в ДНР, поврежден маршрутный автобус, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал остановку в Никитовском районе Горловки в ДНР, поврежден маршрутный автобус, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины около остановки "Химик" (Никитовский район Горловки) осколками поврежден автобус маршрута № 2. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал остановку в Никитовском районе Горловки в ДНР, поврежден маршрутный автобус, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины около остановки "Химик" (Никитовский район Горловки) осколками поврежден автобус маршрута № 2. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
