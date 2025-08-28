Рейтинг@Mail.ru
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 28.08.2025 (обновлено: 01:54 29.08.2025)
https://ria.ru/20250828/glava-2038141681.html
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города - РИА Новости, 29.08.2025
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города
Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-28T16:59:00+03:00
2025-08-29T01:54:00+03:00
происшествия
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40788/77/407887719_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_f22acf9ff16f786b747836ceecb39ae2.jpg
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра. Он отметил, что в местных пабликах распространяются сообщения об эвакуации одного из районов. Носков опроверг эти сообщения, которые, по его словам, распространяют враги с целью посеять панику.Глава города призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2038001024.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40788/77/407887719_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7db375999ceea0658a755455934b6846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара
Происшествия, Самара
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города

Носков назвал сообщения об эвакуации одного из районов Самары фейком

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Города России. Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра.
Он отметил, что в местных пабликах распространяются сообщения об эвакуации одного из районов. Носков опроверг эти сообщения, которые, по его словам, распространяют враги с целью посеять панику.
Глава города призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения на полеты
Вчера, 06:54
 
ПроисшествияСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала