Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города - РИА Новости, 29.08.2025
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города
Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра.
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра. Он отметил, что в местных пабликах распространяются сообщения об эвакуации одного из районов. Носков опроверг эти сообщения, которые, по его словам, распространяют враги с целью посеять панику.Глава города призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города
