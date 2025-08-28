https://ria.ru/20250828/glava-2038141681.html

Мэр Самары прокомментировал сообщения об эвакуации одного из районов города

Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра. РИА Новости, 29.08.2025

происшествия

самара

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города, которые были распространены якобы от имени мэра. Он отметил, что в местных пабликах распространяются сообщения об эвакуации одного из районов. Носков опроверг эти сообщения, которые, по его словам, распространяют враги с целью посеять панику.Глава города призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

самара

Новости

происшествия, самара