СМИ: Германия проложила железную дорогу для войск к границе Украины
28.08.2025
СМИ: Германия проложила железную дорогу для войск к границе Украины
2025-08-28T00:54:00+03:00
2025-08-28T00:54:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
нато
deutsche bahn
bild
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel."По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок", — говорится в материале.Как утверждает издание, чтобы помочь Украине в конфликте с Россией, Германия и другие союзники Киева перебрасывают военную технику из балтийских портов в логистический центр к югу от Кракова, откуда она идет до Львова. В самой Украине до Львова проложены железнодорожные пути с европейской колеей.В начале июля издание Bild со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста сообщило, что бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО.Вдоль железнодорожных путей бундесвер также намерен в случае боевых действий развернуть полевые госпитали для экстренной помощи и подготовки раненых к дальнейшей транспортировке.В апреле издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
украина
германия
россия
в мире, украина, германия, россия, нато, deutsche bahn, bild
В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Deutsche Bahn, Bild
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
"По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок", — говорится в материале.
Как утверждает издание, чтобы помочь Украине в конфликте с Россией, Германия и другие союзники Киева перебрасывают военную технику из балтийских портов в логистический центр к югу от Кракова, откуда она идет до Львова. В самой Украине до Львова проложены железнодорожные пути с европейской колеей.
В начале июля издание Bild со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста сообщило, что бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО.
Вдоль железнодорожных путей бундесвер также намерен в случае боевых действий развернуть полевые госпитали для экстренной помощи и подготовки раненых к дальнейшей транспортировке.
В апреле издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
