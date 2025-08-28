СМИ: Германия проложила железную дорогу для войск к границе Украины
Tagesspiegel: ФРГ почти построила железную дорогу для переброски войск к Украине
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
"По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок", — говорится в материале.
В Германии рассказали о последствиях поджога на железной дороге
29 июля 2024, 22:01
В начале июля издание Bild со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста сообщило, что бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО.
Вдоль железнодорожных путей бундесвер также намерен в случае боевых действий развернуть полевые госпитали для экстренной помощи и подготовки раненых к дальнейшей транспортировке.
В апреле издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Германию ждет шестидневная забастовка на железной дороге
4 мая 2015, 11:48