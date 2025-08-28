https://ria.ru/20250828/germaniya-2037984695.html

СМИ: Германия проложила железную дорогу для войск к границе Украины

СМИ: Германия проложила железную дорогу для войск к границе Украины - РИА Новости, 28.08.2025

СМИ: Германия проложила железную дорогу для войск к границе Украины

Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину, пишет немецкая газета Der... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T00:54:00+03:00

2025-08-28T00:54:00+03:00

2025-08-28T00:54:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

нато

deutsche bahn

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel."По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок", — говорится в материале.Как утверждает издание, чтобы помочь Украине в конфликте с Россией, Германия и другие союзники Киева перебрасывают военную технику из балтийских портов в логистический центр к югу от Кракова, откуда она идет до Львова. В самой Украине до Львова проложены железнодорожные пути с европейской колеей.В начале июля издание Bild со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста сообщило, что бундесвер и Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы для тысяч раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО.Вдоль железнодорожных путей бундесвер также намерен в случае боевых действий развернуть полевые госпитали для экстренной помощи и подготовки раненых к дальнейшей транспортировке.В апреле издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями, как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240729/podzhog-1962804286.html

https://ria.ru/20150504/1062477657.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, нато, deutsche bahn, bild