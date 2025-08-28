https://ria.ru/20250828/germanija-2037985195.html

В Германии призвали создать резерв консервированных равиоли и чечевицы

2025-08-28T01:05:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Германии Алоис Райнер призвал создать национальный резерв консервированных равиоли и чечевицы, на это могут потратить от 80 до 90 миллионов евро бюджетных средств. Как сообщает немецкая газета Bild, с 60-х годов прошлого столетия Германия запасает зерно, чечевицу и сгущенное молоко. "Мы в настоящий момент находимся в таком состоянии политической безопасности, которое заставляет нас задуматься. Для меня важно, что, помимо обеспечения предметами вооружения, важную роль играет также продовольственная безопасность... Я планирую расширить (запасы - ред.) до национального резерва уже готовых продуктов... Возможно, тогда мы поговорим о консервированных равиоли или чечевице, или о других вещах", - приводит слова Райнера Bild. В публикации отмечается, что Райнер оценил стоимость такого "резерва равиоли" на сумму в 80-90 миллионов евро.

