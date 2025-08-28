Пашинян назвал тему геноцида армян разменной монетой
Пашинян заявил, что международное признание геноцида армян ничего не дает стране
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян намекнул, что международное признание геноцида армян ничего не дает Армении, а тема геноцида становится "геополитической разменной монетой".
По его словам, он говорил на эту тему с международными партнерами. "Я говорил руководителям некоторых стран: "Почему вы признаете геноцид армян, я хочу понять вашу мотивацию". Очевидно, что в значительной степени это мотивация выражалась в желании получить на выборах 3, 10, 50, 100 тысяч дополнительных голосов. А это никак не связано с государственными интересами Республики Армении, интересами народа Армении", - отметил Пашинян.
Он также прокомментировал слова премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, который в интервью одному из подкастов утвердительно ответил на вопрос о признании геноцидом убийства армян в Османской империи.
"Это заявление не имеет отношения к Армении, к народу Армении, интересами армянского народа. Мы должны понять, хотим ли мы, чтобы признание или непризнание геноцида стало геополитической разменной монетой в руках других, не связанной с нашей реальностью, интересами государства и народа. Хотим ли мы, чтобы тема геноцида армян была результатом случайности или замешательства в каком-то интервью?" - заявил Пашинян.
В марте этого года Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума РФ в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".