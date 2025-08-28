https://ria.ru/20250828/gaza-2038171888.html

МИД Австрии сделал заявление о политике в отношении Израиля

МИД Австрии сделал заявление о политике в отношении Израиля - РИА Новости, 28.08.2025

МИД Австрии сделал заявление о политике в отношении Израиля

Австрийский МИД отказался менять курс по конфликту в Газе и отклонил призыв 26 бывших и действующих дипломатов ввести санкции против Израиля и приостановить... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T19:00:00+03:00

2025-08-28T19:00:00+03:00

2025-08-28T19:00:00+03:00

в мире

израиль

хамас

палестинская национальная администрация

евросоюз

австрия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg

ВЕНА, 28 авг - РИА Новости. Австрийский МИД отказался менять курс по конфликту в Газе и отклонил призыв 26 бывших и действующих дипломатов ввести санкции против Израиля и приостановить соглашение об ассоциации ЕС с Израилем, сообщил австрийский телеканал ORF. Ранее австрийские СМИ сообщили, что бывшие и действующие австрийские дипломаты, среди которых экс-министр иностранных дел Бенита Ферреро-Вальднер, потребовали от действующих властей Австрии конкретных действий в ответ на войну в Газе, в том числе призвав приостановить Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем, прекратить программы финансирования и ввести торговые ограничения. Об этом говорилось в их открытом письме. "Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер (партия NEOS) заявила в четверг, что намерена придерживаться нынешнего курса правительства по войне в Газе. Она вновь отвергла приостановку Соглашения об ассоциации ЕС–Израиль", - сообщил ORF, ссылаясь на реакцию главы МИД республики на открытое письмо. Отмечается, что министерство ценит открытую дискуссию, однако по сути письмо отклонило. "Австрия безоговорочно привержена безопасности Израиля, его праву на существование и легитимному праву на самооборону. Мы осуждаем террористическую атаку ХАМАС 7 октября 2023 года и требуем немедленного освобождения всех заложников. В то же время страдания палестинских гражданских лиц нам небезразличны: защита мирного населения и соблюдение международного права остаются безусловными принципами", - приводит ORF текст заявления МИД. Канцлер Кристиан Штокер (АНП) поддержал позицию главы МИД. "Линия правительства ясна и отражает также моё мнение. ХАМАС должен освободить всех заложников и сложить оружие", - цитирует Штокера телеканал. При этом канцлер назвал "абсолютно неприемлемым" обстрел больницы Израилем, отметив, что палестинские гражданские лица не должны нести ответственность за действия ХАМАС. "Что именно улучшится для палестинских гражданских от этого шага? Всё в руках ХАМАС: они могут немедленно освободить заложников и сложить оружие", - ответил Штокер на вопрос о санкциях против Израиля, как это предлагалось в письме дипломатов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250827/oon-2037981527.html

https://ria.ru/20250828/palestina-2037997932.html

израиль

австрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, палестинская национальная администрация, евросоюз, австрия, сша