Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/gaz-2038099655.html
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа - РИА Новости, 28.08.2025
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа
Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:25:00+03:00
2025-08-28T14:25:00+03:00
в мире
нидерланды
германия
северное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49783/50/497835018_0:65:750:487_1920x0_80_0_0_bba5898497d127127ba84fb1af2ebf6d.jpg
ГААГА, 28 авг - РИА Новости. Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. "Нидерланды и Германия подписали сегодня двусторонний договор о совместной разработке трансграничных месторождений углеводородов в территориальных водах к северу от района Эмс-Долларт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в четверг. Согласно договору, обе страны договариваются о распределении объемов газа на германо-нидерландских газовых месторождениях, распределении затрат и доходов от добычи между держателями лицензий, а также доходов от продажи газа как для Нидерландов, так и для Германии. Как отмечается, добыча газа в этом районе не только укрепляет безопасность энергетических поставок для Нидерландов и соседних стран, но и способствует укреплению европейского газового рынка.
https://ria.ru/20250828/gaz-2038074009.html
нидерланды
германия
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49783/50/497835018_0:0:750:562_1920x0_80_0_0_d1ef1d57096a908aa20f510480c8ef6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, германия, северное море
В мире, Нидерланды, Германия, Северное море
Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа

Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море

© Фото : ОАО "Газпром"Штокмановское месторождение природного газа
Штокмановское месторождение природного газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : ОАО "Газпром"
Штокмановское месторождение природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 28 авг - РИА Новости. Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства.
"Нидерланды и Германия подписали сегодня двусторонний договор о совместной разработке трансграничных месторождений углеводородов в территориальных водах к северу от района Эмс-Долларт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в четверг.
Согласно договору, обе страны договариваются о распределении объемов газа на германо-нидерландских газовых месторождениях, распределении затрат и доходов от добычи между держателями лицензий, а также доходов от продажи газа как для Нидерландов, так и для Германии.
Как отмечается, добыча газа в этом районе не только укрепляет безопасность энергетических поставок для Нидерландов и соседних стран, но и способствует укреплению европейского газового рынка.
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Азербайджан в июне обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Вчера, 13:00
 
В миреНидерландыГерманияСеверное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала