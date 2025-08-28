Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа

https://ria.ru/20250828/gaz-2038099655.html
ГААГА, 28 авг - РИА Новости. Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. "Нидерланды и Германия подписали сегодня двусторонний договор о совместной разработке трансграничных месторождений углеводородов в территориальных водах к северу от района Эмс-Долларт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в четверг. Согласно договору, обе страны договариваются о распределении объемов газа на германо-нидерландских газовых месторождениях, распределении затрат и доходов от добычи между держателями лицензий, а также доходов от продажи газа как для Нидерландов, так и для Германии. Как отмечается, добыча газа в этом районе не только укрепляет безопасность энергетических поставок для Нидерландов и соседних стран, но и способствует укреплению европейского газового рынка.
