Нидерланды подписали договор с Германией о совместной добыче газа

Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. РИА Новости, 28.08.2025

ГААГА, 28 авг - РИА Новости. Нидерланды и Германия подписали договор о совместной добыче газа в Северном море, говорится в сообщении нидерландского правительства. "Нидерланды и Германия подписали сегодня двусторонний договор о совместной разработке трансграничных месторождений углеводородов в территориальных водах к северу от района Эмс-Долларт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в четверг. Согласно договору, обе страны договариваются о распределении объемов газа на германо-нидерландских газовых месторождениях, распределении затрат и доходов от добычи между держателями лицензий, а также доходов от продажи газа как для Нидерландов, так и для Германии. Как отмечается, добыча газа в этом районе не только укрепляет безопасность энергетических поставок для Нидерландов и соседних стран, но и способствует укреплению европейского газового рынка.

