https://ria.ru/20250828/gaz-2038074009.html

Азербайджан в июне обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан в июне обошел Россию по поставкам газа в Турцию - РИА Новости, 28.08.2025

Азербайджан в июне обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан по итогам июня впервые более чем за год занял первое место среди поставщиков газа в Турцию, экспортировав порядка 1,2 миллиарда кубометров, за ним... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:00:00+03:00

2025-08-28T13:00:00+03:00

2025-08-28T13:00:00+03:00

экономика

россия

азербайджан

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937679934_242:111:3072:1703_1920x0_80_0_0_0027c01a66b46064b5d058da38e1bec2.jpg

СТАМБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Азербайджан по итогам июня впервые более чем за год занял первое место среди поставщиков газа в Турцию, экспортировав порядка 1,2 миллиарда кубометров, за ним следует Россия с 970 миллионами кубометров, свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK). По данным ведомства, импорт газа Турцией в июне вырос на 36,9% в годовом выражении и составил 3,168 миллиарда кубометров. Порядка 377 миллионов кубометров из этого объема составили поставки СПГ. "Больше всего газа в июне импортировано из Азербайджана - 1 миллиард 19 миллионов кубометров. Из РФ поступило 970 миллионов кубометров газа, из Ирана - 697 миллионов, из Туркмении - 103 миллиона кубометров", - сообщило управление. Запасы газа в хранилищах Турции по состоянию на конец июня выросли за год более чем на 9% и достигли 3,766 миллиарда кубометров, отметил регулятор. РФ лидировала в поставках газа в Турцию с июня 2024 года, следует из данных EPDK. В мае 2024 года Азербайджан поставил в республику более 1 миллиарда кубометров газа, а РФ - более 734 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20250822/gaz-2036907087.html

россия

азербайджан

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, азербайджан, турция