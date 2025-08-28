Азербайджан в июне обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан в июне впервые за год занял первое место по поставкам газа в Турцию
СТАМБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Азербайджан по итогам июня впервые более чем за год занял первое место среди поставщиков газа в Турцию, экспортировав порядка 1,2 миллиарда кубометров, за ним следует Россия с 970 миллионами кубометров, свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).
По данным ведомства, импорт газа Турцией в июне вырос на 36,9% в годовом выражении и составил 3,168 миллиарда кубометров. Порядка 377 миллионов кубометров из этого объема составили поставки СПГ.
"Больше всего газа в июне импортировано из Азербайджана - 1 миллиард 19 миллионов кубометров. Из РФ поступило 970 миллионов кубометров газа, из Ирана - 697 миллионов, из Туркмении - 103 миллиона кубометров", - сообщило управление.
Запасы газа в хранилищах Турции по состоянию на конец июня выросли за год более чем на 9% и достигли 3,766 миллиарда кубометров, отметил регулятор.
РФ лидировала в поставках газа в Турцию с июня 2024 года, следует из данных EPDK. В мае 2024 года Азербайджан поставил в республику более 1 миллиарда кубометров газа, а РФ - более 734 миллионов кубометров.
