Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 28.08.2025
19:47 28.08.2025
Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга, заявил в четверг глава МВД страны Брюно Ретайо. В начале августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг страны увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. "Никогда Франция не была настолько (близка - ред.) к краю финансовой пропасти", - сказал Ретайо, выступая на семинаре аналитического центра, трансляцию вел телеканал BFMTV. В понедельник Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга, заявил в четверг глава МВД страны Брюно Ретайо.
В начале августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг страны увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро.
"Никогда Франция не была настолько (близка - ред.) к краю финансовой пропасти", - сказал Ретайо, выступая на семинаре аналитического центра, трансляцию вел телеканал BFMTV.
В понедельник Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
Заголовок открываемого материала