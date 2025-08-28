https://ria.ru/20250828/frantsiya-2038181324.html

Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны

Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 28.08.2025

Франция близка к краю финансовой пропасти, заявил глава МВД страны

Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга, заявил в четверг глава МВД страны Брюно... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T19:47:00+03:00

2025-08-28T19:47:00+03:00

2025-08-28T19:47:00+03:00

в мире

франция

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга, заявил в четверг глава МВД страны Брюно Ретайо. В начале августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что госдолг страны увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. "Никогда Франция не была настолько (близка - ред.) к краю финансовой пропасти", - сказал Ретайо, выступая на семинаре аналитического центра, трансляцию вел телеканал BFMTV. В понедельник Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

https://ria.ru/20250825/germaniya-2037352460.html

https://ria.ru/20250823/nato-2037119803.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, экономика