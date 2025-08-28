Рейтинг@Mail.ru
ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов
15:47 28.08.2025 (обновлено: 17:07 28.08.2025)
ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов
ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов - РИА Новости, 28.08.2025
ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов
Командование ВВС Финляндии решило убрать свастику с флагов своих частей, сообщил Yle со ссылкой на нового командира Карельского авиаполка Томи Бёма. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Командование ВВС Финляндии решило убрать свастику с флагов своих частей, сообщил Yle со ссылкой на нового командира Карельского авиаполка Томи Бёма. "Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил в рамках реформы флагов ВВС", — говорится в публикации. По информации Yle, причиной таких изменений стало внешнее давление, а также неловкие ситуации, возникающие, например, при сотрудничестве с американцами. "Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям", — объяснил Бём. Свастика использовалась в символике финских ВВС с 1918 года, до 1945-го ее наносили на самолеты. На флагах она появилась в 1950-х годах. Штаб ВВС уже отказался от такой символики.
ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов

ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов из-за внешнего давления

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Командование ВВС Финляндии решило убрать свастику с флагов своих частей, сообщил Yle со ссылкой на нового командира Карельского авиаполка Томи Бёма.
"Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил в рамках реформы флагов ВВС", — говорится в публикации.
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги
Вчера, 12:42
По информации Yle, причиной таких изменений стало внешнее давление, а также неловкие ситуации, возникающие, например, при сотрудничестве с американцами.
"Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям", — объяснил Бём.
Свастика использовалась в символике финских ВВС с 1918 года, до 1945-го ее наносили на самолеты. На флагах она появилась в 1950-х годах.
Штаб ВВС уже отказался от такой символики.
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России
27 августа, 22:46
 
