ВВС Финляндии уберут свастику со своих флагов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Командование ВВС Финляндии решило убрать свастику с флагов своих частей, сообщил Yle со ссылкой на нового командира Карельского авиаполка Томи Бёма. "Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-воздушных сил в рамках реформы флагов ВВС", — говорится в публикации. По информации Yle, причиной таких изменений стало внешнее давление, а также неловкие ситуации, возникающие, например, при сотрудничестве с американцами. "Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям", — объяснил Бём. Свастика использовалась в символике финских ВВС с 1918 года, до 1945-го ее наносили на самолеты. На флагах она появилась в 1950-х годах. Штаб ВВС уже отказался от такой символики.
