https://ria.ru/20250828/finlyandiya-2038069665.html

Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги

Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги - РИА Новости, 28.08.2025

Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги

Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:42:00+03:00

2025-08-28T12:42:00+03:00

2025-08-28T12:42:00+03:00

финляндия

швеция

ак-47

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу", - говорится в сообщении. Как сообщает Yle, финский производитель стрелкового оружия Sako представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-47. По данным Yle, винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Она будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра. Окончательное решение по размеру калибра будет принято осень, первые полевые испытания пройдут весной. Как уточняет вещатель, переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. Некоторые подразделения будут продолжать использовать автоматы на базе Калашникова вплоть до следующих десятилетий.

https://ria.ru/20250827/posol-2037796625.html

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, швеция, ак-47