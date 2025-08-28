https://ria.ru/20250828/finlyandiya-2038069665.html
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги - РИА Новости, 28.08.2025
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги
Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:42:00+03:00
2025-08-28T12:42:00+03:00
2025-08-28T12:42:00+03:00
финляндия
швеция
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу", - говорится в сообщении. Как сообщает Yle, финский производитель стрелкового оружия Sako представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-47. По данным Yle, винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Она будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра. Окончательное решение по размеру калибра будет принято осень, первые полевые испытания пройдут весной. Как уточняет вещатель, переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. Некоторые подразделения будут продолжать использовать автоматы на базе Калашникова вплоть до следующих десятилетий.
https://ria.ru/20250827/posol-2037796625.html
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, швеция, ак-47
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги
Yle: Финляндия представила винтовку, которая заменит модели на базе Калашникова
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу", - говорится в сообщении.
Как сообщает Yle, финский производитель стрелкового оружия Sako представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-
47.
По данным Yle, винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии
и Швеции
и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Она будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра. Окончательное решение по размеру калибра будет принято осень, первые полевые испытания пройдут весной.
Как уточняет вещатель, переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. Некоторые подразделения будут продолжать использовать автоматы на базе Калашникова вплоть до следующих десятилетий.