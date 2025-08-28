Рейтинг@Mail.ru
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/finlyandiya-2038069665.html
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги - РИА Новости, 28.08.2025
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги
Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:42:00+03:00
2025-08-28T12:42:00+03:00
финляндия
швеция
ак-47
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу", - говорится в сообщении. Как сообщает Yle, финский производитель стрелкового оружия Sako представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-47. По данным Yle, винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Она будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра. Окончательное решение по размеру калибра будет принято осень, первые полевые испытания пройдут весной. Как уточняет вещатель, переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. Некоторые подразделения будут продолжать использовать автоматы на базе Калашникова вплоть до следующих десятилетий.
https://ria.ru/20250827/posol-2037796625.html
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, швеция, ак-47
Финляндия, Швеция, АК-47
Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги

Yle: Финляндия представила винтовку, которая заменит модели на базе Калашникова

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финские силы обороны готовятся заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Финская армия готовится перейти от автоматов, построенных на базе Калашникова, к западному аналогу", - говорится в сообщении.
Как сообщает Yle, финский производитель стрелкового оружия Sako представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-47.
По данным Yle, винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Она будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра. Окончательное решение по размеру калибра будет принято осень, первые полевые испытания пройдут весной.
Как уточняет вещатель, переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. Некоторые подразделения будут продолжать использовать автоматы на базе Калашникова вплоть до следующих десятилетий.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными
27 августа, 10:21
 
ФинляндияШвецияАК-47
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала