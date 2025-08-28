Рейтинг@Mail.ru
EVERGLOW и 8TURN: Фандом Фест ВКонтакте объявил хедлайнеров 2025 года
13:59 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/fandom-2038094610.html
EVERGLOW и 8TURN: Фандом Фест ВКонтакте объявил хедлайнеров 2025 года
2025-08-28T13:59:00+03:00
2025-08-28T13:59:00+03:00
соцсети
вконтакте
фестивали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797362279_0:152:3076:1882_1920x0_80_0_0_496d6e15a52c3b228bc3d7a75e7713a5.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На главной сцене фестиваля выступят k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW, 8TURN и The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и бойз-бэнд из Казахстана NOMADS. Билеты уже в продаже.Перед посетителями фестиваля выступит гёрлз-бэнд EVERGLOW. Девушки впервые заявили о себе в 2019 году с треком Bon Bon Chocolat. Их синглы Adios, Dun Dun и First собрали сотни миллионов прослушиваний на музыкальных сервисах, хит La Di Da попал в список "Лучших песен 2020 года" по версии журнала Billboard.Гости фестиваля увидят выступление южнокорейской группы 8TURN. Артисты участвовали в шоу Road to Kingdom: Ace of Ace от Mnet, где заняли третье место. Бойз-бэнд дебютировал в 2023 году, в 2025-м провёл свой первый мировой тур по городам Северной Америки и Европы.Впервые перед российскими зрителями выступит рок-группа The Last Live. Бэнд из Южной Кореи исполнит не только свои треки, но и каверы на культовые мировые хиты. В лайнапе фестиваля Дима Пермяков — артист VK Fest, победитель "Музыкастинга 5.0" от Нового Радио и участник и музыкальных шоу "Песни на ТНТ", "Голос" и "Залетай в тренды" от ВКонтакте.На главной сцене свои песни исполнит блогер и музыкант из Китая WEIYI, большую часть детства он провёл в России. Артист презентует новые песни, вместе с солистом Хора Турецкого Син Кайчжэном представит перформанс с яркими китайскими мотивами. На мероприятии выступит группа NOMADS из Казахстана. В 2023-м бойз-бэнд представил дебютную песню "Рассвет", а после дважды объехал Россию с концертными турами. На прошлогоднем фестивале NOMADS громко заявили о себе: их выступление собрало полный зал фанатов и завирусилось в социальных сетях.Фандом Фест ВКонтакте пройдёт 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. В начале августа была представлена первая часть программы. На фестивале пройдут концерты, автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной.Следить за анонсами программы и новостями мероприятия можно в сообществе события.
https://ria.ru/20250827/zumery-2037840926.html
соцсети, вконтакте, фестивали
Соцсети, ВКонтакте, Фестивали

EVERGLOW и 8TURN: Фандом Фест ВКонтакте объявил хедлайнеров 2025 года

Концерт
Концерт
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Концерт. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На главной сцене фестиваля выступят k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW, 8TURN и The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и бойз-бэнд из Казахстана NOMADS. Билеты уже в продаже.
Перед посетителями фестиваля выступит гёрлз-бэнд EVERGLOW. Девушки впервые заявили о себе в 2019 году с треком Bon Bon Chocolat. Их синглы Adios, Dun Dun и First собрали сотни миллионов прослушиваний на музыкальных сервисах, хит La Di Da попал в список "Лучших песен 2020 года" по версии журнала Billboard.
Гости фестиваля увидят выступление южнокорейской группы 8TURN. Артисты участвовали в шоу Road to Kingdom: Ace of Ace от Mnet, где заняли третье место. Бойз-бэнд дебютировал в 2023 году, в 2025-м провёл свой первый мировой тур по городам Северной Америки и Европы.
Впервые перед российскими зрителями выступит рок-группа The Last Live. Бэнд из Южной Кореи исполнит не только свои треки, но и каверы на культовые мировые хиты. В лайнапе фестиваля Дима Пермяков — артист VK Fest, победитель "Музыкастинга 5.0" от Нового Радио и участник и музыкальных шоу "Песни на ТНТ", "Голос" и "Залетай в тренды" от ВКонтакте.
На главной сцене свои песни исполнит блогер и музыкант из Китая WEIYI, большую часть детства он провёл в России. Артист презентует новые песни, вместе с солистом Хора Турецкого Син Кайчжэном представит перформанс с яркими китайскими мотивами. На мероприятии выступит группа NOMADS из Казахстана. В 2023-м бойз-бэнд представил дебютную песню "Рассвет", а после дважды объехал Россию с концертными турами. На прошлогоднем фестивале NOMADS громко заявили о себе: их выступление собрало полный зал фанатов и завирусилось в социальных сетях.
Фандом Фест ВКонтакте пройдёт 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. В начале августа была представлена первая часть программы. На фестивале пройдут концерты, автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной.
Следить за анонсами программы и новостями мероприятия можно в сообществе события.
СоцсетиВКонтактеФестивали
 
 
Версия 2023.1 Beta
