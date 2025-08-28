Рейтинг@Mail.ru
В Польше разбился истребитель F-16 - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 28.08.2025 (обновлено: 22:34 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/f-16-2038200903.html
В Польше разбился истребитель F-16
В Польше разбился истребитель F-16 - РИА Новости, 28.08.2025
В Польше разбился истребитель F-16
В Польше при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T21:17:00+03:00
2025-08-28T22:34:00+03:00
польша
f-16
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038202748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cfd3e7cce689b9afed4cc6333cd3ac2.jpg
ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. В Польше при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка."Во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16. Пилот не выжил", — сказал он.В социальных сетях распространяются любительские видеозаписи момента катастрофы. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. Прогремел мощный взрыв. Пилот выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту. Он не успел катапультироваться. О причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота."Конечно, комиссия по расследованию авиационных происшествий будет изучать эту ситуацию с точки зрения исправности техники, но из того, что мы видим на видеозаписях, это, вероятно, будет квалифицировано как человеческая ошибка", — заявил он в эфире радиостанции RMF FM.Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из 20 стран.
https://ria.ru/20250817/kazahstan-2035935832.html
https://ria.ru/20250825/samolet-2037462183.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент падения истребителя F-16 во время репетиции авиашоу в Польше
Истребитель F-16 разбился во время репетиции авиашоу в Польше, пилот погиб, сообщает Polsat News.
2025-08-28T21:17
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038202748_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_d4714aaf79f61be8ae17f3d838717ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, f-16, в мире
Польша, F-16, В мире
В Польше разбился истребитель F-16

При крушении истребителя F-16 на репетиции авиашоу в Польше погиб пилот

Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. В Польше при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка.
"Во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16. Пилот не выжил", — сказал он.
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На севере Казахстана разбился легкомоторный самолет
17 августа, 18:42
В социальных сетях распространяются любительские видеозаписи момента катастрофы. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. Прогремел мощный взрыв. Пилот выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту. Он не успел катапультироваться.
О причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота.
«
"Конечно, комиссия по расследованию авиационных происшествий будет изучать эту ситуацию с точки зрения исправности техники, но из того, что мы видим на видеозаписях, это, вероятно, будет квалифицировано как человеческая ошибка", — заявил он в эфире радиостанции RMF FM.
Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из 20 стран.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
СМИ узнали о новой теории, почему разбился Boeing в Индии
25 августа, 15:04
 
ПольшаF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала