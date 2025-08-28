В Польше разбился истребитель F-16

https://ria.ru/20250828/f-16-2038200903.html

В Польше при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка.

ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. В Польше при подготовке к авиашоу разбился истребитель F-16, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка."Во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16. Пилот не выжил", — сказал он.В социальных сетях распространяются любительские видеозаписи момента катастрофы. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. Прогремел мощный взрыв. Пилот выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту. Он не успел катапультироваться. О причинах катастрофы пока не сообщается. Представитель фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации Польши считает наиболее вероятной ошибку пилота."Конечно, комиссия по расследованию авиационных происшествий будет изучать эту ситуацию с точки зрения исправности техники, но из того, что мы видим на видеозаписях, это, вероятно, будет квалифицировано как человеческая ошибка", — заявил он в эфире радиостанции RMF FM.Международный авиасалон был запланирован на 30 и 31 августа в Радоме, но его отменили из-за случившегося. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше и одно из ведущих в Европе, на котором в этом году планировалось показать более 150 самолетов из 20 стран.

