https://ria.ru/20250828/evrosoyuz-2038182619.html

Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС

Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС - РИА Новости, 28.08.2025

Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС

Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:02:00+03:00

2025-08-28T20:02:00+03:00

2025-08-28T20:02:00+03:00

в мире

россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038182195_0:151:853:631_1920x0_80_0_0_249022d6953fcaf6ea40f2c15094f613.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС. Ранее в четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и. о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. "Подтверждаем факт вызова", - сообщили в дипмисии. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

https://ria.ru/20250828/estoniya-2038175754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евросоюз