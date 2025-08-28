Рейтинг@Mail.ru
Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС - РИА Новости, 28.08.2025
20:02 28.08.2025
Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС
Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС - РИА Новости, 28.08.2025
Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС
Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС. РИА Новости, 28.08.2025
в мире
россия
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС. Ранее в четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и. о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. "Подтверждаем факт вызова", - сообщили в дипмисии. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
россия
в мире, россия, евросоюз
В мире, Россия, Евросоюз
Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС

Дипмиссия РФ подтвердила вызова и. о. постпреда Малаяна к руководству Евросоюза

© Фото : Постоянное представительство России при ЕСИ. о. постпреда России Карен Малаян
И. о. постпреда России Карен Малаян - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Постоянное представительство России при ЕС
И. о. постпреда России Карен Малаян. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС.
Ранее в четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и. о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.
"Подтверждаем факт вызова", - сообщили в дипмисии.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России
Вчера, 19:11
 
В миреРоссияЕвросоюз
 
 
