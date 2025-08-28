Дипмиссия России подтвердила факт вызова и. о. постпреда к руководству ЕС

https://ria.ru/20250828/evrosoyuz-2038182619.html
Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС. РИА Новости, 28.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Дипмиссия России при Евросоюзе подтвердила РИА Новости факт вызова и. о. постпреда России Карена Малаяна к руководству ЕС. Ранее в четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и. о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. "Подтверждаем факт вызова", - сообщили в дипмисии. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
