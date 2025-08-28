Рейтинг@Mail.ru
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/estoniya-2038175754.html
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России - РИА Новости, 28.08.2025
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России
МИД Эстонии в четверг вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:11:00+03:00
2025-08-28T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эстония
евросоюз
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926559565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bced6a46920a7ea46cff553dae889171.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МИД Эстонии в четверг вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста, сообщает телерадиокомпания ERR. "В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста", - говорится в публикации на сайте ERR. Указывается, что причиной вызова дипломата стал российский удар по Киеву, во время которого, как утверждается, в том числе была повреждена дипмиссия ЕС, при этом МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара". Кроме того, глава МИД Британии Дэвид Лэмми также сообщил о том, что министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Киеве. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
https://ria.ru/20250827/udary-2037930768.html
https://ria.ru/20250826/estoniya-2037738920.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926559565_368:0:1808:1080_1920x0_80_0_0_1a085b44ab8eb4476d1b18eca9981496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, евросоюз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эстония, Евросоюз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Салимуллину

© Посольство России в ЭстонииВременный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин
Временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Посольство России в Эстонии
Временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МИД Эстонии в четверг вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста", - говорится в публикации на сайте ERR.
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Европейцы схватились за голову: Эстонию уличили в ударах по России
27 августа, 19:30
Указывается, что причиной вызова дипломата стал российский удар по Киеву, во время которого, как утверждается, в том числе была повреждена дипмиссия ЕС, при этом МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара". Кроме того, глава МИД Британии Дэвид Лэмми также сообщил о том, что министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Киеве.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
26 августа, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭстонияЕвросоюзВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала