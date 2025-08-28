https://ria.ru/20250828/estoniya-2038175754.html

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России - РИА Новости, 28.08.2025

МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

МИД Эстонии в четверг вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T19:11:00+03:00

2025-08-28T19:11:00+03:00

2025-08-28T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

эстония

евросоюз

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926559565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bced6a46920a7ea46cff553dae889171.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. МИД Эстонии в четверг вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста, сообщает телерадиокомпания ERR. "В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста", - говорится в публикации на сайте ERR. Указывается, что причиной вызова дипломата стал российский удар по Киеву, во время которого, как утверждается, в том числе была повреждена дипмиссия ЕС, при этом МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара". Кроме того, глава МИД Британии Дэвид Лэмми также сообщил о том, что министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне на фоне утверждений о якобы повреждении здания "Британского совета" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) в Киеве. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

https://ria.ru/20250827/udary-2037930768.html

https://ria.ru/20250826/estoniya-2037738920.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, евросоюз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины