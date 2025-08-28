Рейтинг@Mail.ru
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
22:43 28.08.2025
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы - РИА Новости, 28.08.2025
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
Планировавшееся на 30-31 августа международное авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы истребителя F-16, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:43:00+03:00
2025-08-28T22:43:00+03:00
в мире
f-16
су-27
польша
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Планировавшееся на 30-31 августа международное авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы истребителя F-16, сообщил РИА Новости один из представителей оргкомитета. В четверг во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16, пилот погиб. "Только что принято решение об отмене авиашоу. В этом году оно не состоится", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что решение об отмене авиашоу связано в том числе с повреждением взлетно-посадочной полосы. "Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее. Поэтому авиашоу не может состояться", - сказал собеседник агентства. В 2009 году в Радоме на этом же авиашоу разбился белорусский истребитель Су-27, погибли два пилота. В 2007 году там же столкнулись два легкомоторных самолета. Оба пилота погибли.
польша
2025
в мире, f-16, су-27, польша
В мире, F-16, Су-27, Польша
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы

Авиашоу в Польше отменили из-за крушения F-16

ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Планировавшееся на 30-31 августа международное авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы истребителя F-16, сообщил РИА Новости один из представителей оргкомитета.
В четверг во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16, пилот погиб.
"Только что принято решение об отмене авиашоу. В этом году оно не состоится", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение об отмене авиашоу связано в том числе с повреждением взлетно-посадочной полосы.
"Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее. Поэтому авиашоу не может состояться", - сказал собеседник агентства.
В 2009 году в Радоме на этом же авиашоу разбился белорусский истребитель Су-27, погибли два пилота. В 2007 году там же столкнулись два легкомоторных самолета. Оба пилота погибли.
В миреF-16Су-27Польша
 
 
