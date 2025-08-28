https://ria.ru/20250828/es-2038208032.html
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
Планировавшееся на 30-31 августа международное авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы истребителя F-16, сообщил РИА Новости один из...
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Планировавшееся на 30-31 августа международное авиационное шоу в польском Радоме отменено из-за авиакатастрофы истребителя F-16, сообщил РИА Новости один из представителей оргкомитета. В четверг во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16, пилот погиб. "Только что принято решение об отмене авиашоу. В этом году оно не состоится", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что решение об отмене авиашоу связано в том числе с повреждением взлетно-посадочной полосы. "Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее. Поэтому авиашоу не может состояться", - сказал собеседник агентства. В 2009 году в Радоме на этом же авиашоу разбился белорусский истребитель Су-27, погибли два пилота. В 2007 году там же столкнулись два легкомоторных самолета. Оба пилота погибли.
Момент падения истребителя F-16 во время репетиции авиашоу в Польше
Истребитель F-16 разбился во время репетиции авиашоу в Польше, пилот погиб, сообщает Polsat News.
Авиашоу в Польше отменили из-за авиакатастрофы
Авиашоу в Польше отменили из-за крушения F-16