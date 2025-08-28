Рейтинг@Mail.ru
ЕС отправил Украине девять миллиардов евро с доходов от активов России
14:33 28.08.2025
ЕС отправил Украине девять миллиардов евро с доходов от активов России
россия
украина
европа
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством, уже отправлены Киеву девять миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель организации Маркус Ламмерт. Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа. "Российские активы на сумму 210 миллиардов евро заморожены на территории Европы. Мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины. Три миллиарда евро (доходов от замороженных российских активов - ред.) были отправлены на Украину в январе, один миллиард в марте, один миллиард в апреле, в мае, июне, июле и августе. Выплаты будут продолжены в течение года", - сказал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз продолжит в течение года предоставлять Украине доходы от российских активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством, уже отправлены Киеву девять миллиардов, заявил на брифинге Еврокомиссии официальный представитель организации Маркус Ламмерт.
Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа.
"Российские активы на сумму 210 миллиардов евро заморожены на территории Европы. Мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины. Три миллиарда евро (доходов от замороженных российских активов - ред.) были отправлены на Украину в январе, один миллиард в марте, один миллиард в апреле, в мае, июне, июле и августе. Выплаты будут продолжены в течение года", - сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ЕС скоро примет 19-й пакет санкций против России, заявила фон дер Ляйен
Вчера, 13:01
 
Россия Украина Европа Евросоюз Еврокомиссия Европейский совет
 
 
