17:11 28.08.2025 (обновлено: 17:18 28.08.2025)
Глава РКК "Энергия" опроверг слухи о планах продажи предприятия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Мальцев опроверг сообщения о якобы планах продажи предприятия и его увольнении и подчеркнул, что "Энергия" продолжает работать над разработкой нового космического корабля и Российской орбитальной станции.Ранее в СМИ появилась информация, что РКК "Энергия" якобы планируют продать частному лицу, а генеральный директор предприятия подал в отставку."Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать", - сказал Мальцев журналистам."РКК "Энергия" продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности. Цель нашей команды – наладить ритмичность разработки и производства существующих и перспективных изделий, обеспечивая стабильное развитие предприятия", - добавил он.Мальцев подчеркнул, что РКК "Энергия" является головным предприятием по пилотируемой космонавтике, решает важнейшие задачи по управлению российским сегментом Международной космической станции, созданию пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс".Кроме того, именно коллективу РКК "Энергия" поручены и новейшие проекты - разработка и производство нового пилотируемого транспортного корабля и новой российской орбитальной станции, которые должны обеспечить независимость РФ в космосе, отметил гендиректор предприятия."Эти задачи наш коллектив также выполнит", - сказал Мальцев.
ркк "энергия", россия
РКК "Энергия", Россия
© Фото : ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королёва"Игорь Мальцев
Игорь Мальцев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королёва"
Игорь Мальцев . Архивное фото
