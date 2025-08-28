Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине
Политолог Озер: угроза Трампа является инструментом давления на Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это инструмент давления на Владимира Зеленского, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт сети "Анкара — Москва" Энгин Озер.
По его мнению, полный отказ США от посреднической роли на Украине исключен, но возможен частичный — это означало бы, что Вашингтон мог бы временно переключить внимание на другие кризисы.
"Продолжительность этого "безразличия" прямо пропорциональна скорости продвижения российских войск", — сказал Озер, добавив, что при любом большом успехе российской армии "администрация Трампа снова начнет проявлять интерес к Украине".
Аналитик полагает, что угроза Трампа — это прямой сигнал для администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте, и сейчас сложились предпосылки для переговоров.
"Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении. Если администрация Вашингтона сосредоточится на вопросе возможного послевоенного размещения войск на Украине и предложит альтернативные решения, это ускорит мирный процесс", — заключил Озер.
Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Три дня спустя Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Трамп также сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, президент России готов к такой встрече, но при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня.
По словам Лаврова, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но до сих пор не получила ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.