Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 28.08.2025

Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это инструмент давления на Владимира Зеленского, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T07:06:00+03:00

2025-08-28T07:06:00+03:00

2025-08-28T15:47:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это инструмент давления на Владимира Зеленского, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт сети "Анкара — Москва" Энгин Озер. По его мнению, полный отказ США от посреднической роли на Украине исключен, но возможен частичный — это означало бы, что Вашингтон мог бы временно переключить внимание на другие кризисы. "Продолжительность этого "безразличия" прямо пропорциональна скорости продвижения российских войск", — сказал Озер, добавив, что при любом большом успехе российской армии "администрация Трампа снова начнет проявлять интерес к Украине". Аналитик полагает, что угроза Трампа — это прямой сигнал для администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте, и сейчас сложились предпосылки для переговоров. "Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении. Если администрация Вашингтона сосредоточится на вопросе возможного послевоенного размещения войск на Украине и предложит альтернативные решения, это ускорит мирный процесс", — заключил Озер. Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Трамп также сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, президент России готов к такой встрече, но при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня.По словам Лаврова, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но до сих пор не получила ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

