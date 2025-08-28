Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 28.08.2025 (обновлено: 15:47 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/ekspert-2038001784.html
Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине
Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине - РИА Новости, 28.08.2025
Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине
Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это инструмент давления на Владимира Зеленского, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:06:00+03:00
2025-08-28T15:47:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1606465aab188bebc36a01eecd14ccd2.jpg
АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это инструмент давления на Владимира Зеленского, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт сети "Анкара — Москва" Энгин Озер. По его мнению, полный отказ США от посреднической роли на Украине исключен, но возможен частичный — это означало бы, что Вашингтон мог бы временно переключить внимание на другие кризисы. "Продолжительность этого "безразличия" прямо пропорциональна скорости продвижения российских войск", — сказал Озер, добавив, что при любом большом успехе российской армии "администрация Трампа снова начнет проявлять интерес к Украине". Аналитик полагает, что угроза Трампа — это прямой сигнал для администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте, и сейчас сложились предпосылки для переговоров. "Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении. Если администрация Вашингтона сосредоточится на вопросе возможного послевоенного размещения войск на Украине и предложит альтернативные решения, это ускорит мирный процесс", — заключил Озер. Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Три дня спустя Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Трамп также сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, президент России готов к такой встрече, но при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня.По словам Лаврова, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но до сих пор не получила ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://ria.ru/20250828/vens-2037992115.html
https://ria.ru/20250827/tramp-2037774421.html
https://ria.ru/20250826/ssha-2037750563.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_176:0:2843:2000_1920x0_80_0_0_cdd72227c6f146ec9c188aadab50db0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Эксперт прокомментировал угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Политолог Озер: угроза Трампа является инструментом давления на Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — это инструмент давления на Владимира Зеленского, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт сети "Анкара — Москва" Энгин Озер.
По его мнению, полный отказ США от посреднической роли на Украине исключен, но возможен частичный — это означало бы, что Вашингтон мог бы временно переключить внимание на другие кризисы.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вэнс считает, что американцам было полезно увидеть перепалку с Зеленским
Вчера, 03:57
"Продолжительность этого "безразличия" прямо пропорциональна скорости продвижения российских войск", — сказал Озер, добавив, что при любом большом успехе российской армии "администрация Трампа снова начнет проявлять интерес к Украине".
Аналитик полагает, что угроза Трампа — это прямой сигнал для администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте, и сейчас сложились предпосылки для переговоров.
"Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении. Если администрация Вашингтона сосредоточится на вопросе возможного послевоенного размещения войск на Украине и предложит альтернативные решения, это ускорит мирный процесс", — заключил Озер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Трамп поспешил с инициативой мира на Украине, считает аналитик
27 августа, 05:34
Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Три дня спустя Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Трамп также сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, президент России готов к такой встрече, но при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня.
По словам Лаврова, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но до сих пор не получила ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп рассказал об экономических мерах для решения украинского кризиса
26 августа, 22:34
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала