https://ria.ru/20250828/eks-sovetnik-2037997221.html
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3 - РИА Новости, 28.08.2025
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3
США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:56:00+03:00
2025-08-28T05:56:00+03:00
2025-08-28T05:56:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
сергей рябков
гарвардский университет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший советник Белого дома по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями Мэтт Банн. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. "Я считаю, что в национальных интересах как США, так и России взять на себя политическое обязательство соблюдать основные ограничения СНВ-3 после истечения срока его действия, по крайней мере, на определенный период времени, что позволит обсудить новые соглашения", - заявил Банн. Экс-советник Белого дома, сейчас служащий профессором Гарвардского университета, отметил, что для США и России было бы полезно сохранить и другие положения ДСНВ, такие как уведомления и обмен данными, запрет на вмешательство в работу национальных технических средств контроля и запрет на размещение стратегического ядерного оружия за пределами своей страны. Однако Банн отмечает, что поддержка сохранения центральных положений СНВ-3 - это мнение меньшинства в ядерном сообществе США, поскольку большинство считает, что Соединённым Штатам необходимо "добавить" больше боеголовок на существующие ракеты после истечения срока действия договора в качестве средства сдерживания России, Китая и КНДР. "Широко распространено мнение, что ядерные силы, запланированные в 2010 году, когда был подписан новый договор СНВ-3, недостаточны для мира с гораздо более многочисленными ядерными силами Китая, гораздо более интенсивной враждебностью между США и Китаем, а также между США и Россией и растущим ядерным потенциалом Северной Кореи", - сказал профессор. Банн считает маловероятным, что США и Россия достигнут соглашения по новому договору, который бы заменил СНВ-3, к февралю, особенно если конфликт на Украине не будет урегулирован до этого времени. Посольство США в Москве в ответ на вопрос РИА Новости о возможных переговорах между США и Россией по новому договору СНВ-3 отказалось от комментариев. Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20250421/uchenyy-2012434109.html
https://ria.ru/20250408/snv-2009935909.html
https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, гарвардский университет, нато
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Рябков, Гарвардский университет, НАТО
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший советник Белого дома по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями Мэтт Банн.
По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва
видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
. Президент РФ Владимир Путин
ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США
может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
"Я считаю, что в национальных интересах как США, так и России взять на себя политическое обязательство соблюдать основные ограничения СНВ-3 после истечения срока его действия, по крайней мере, на определенный период времени, что позволит обсудить новые соглашения", - заявил Банн.
Экс-советник Белого дома, сейчас служащий профессором Гарвардского университета
, отметил, что для США и России было бы полезно сохранить и другие положения ДСНВ, такие как уведомления и обмен данными, запрет на вмешательство в работу национальных технических средств контроля и запрет на размещение стратегического ядерного оружия за пределами своей страны.
Однако Банн отмечает, что поддержка сохранения центральных положений СНВ-3 - это мнение меньшинства в ядерном сообществе США, поскольку большинство считает, что Соединённым Штатам необходимо "добавить" больше боеголовок на существующие ракеты после истечения срока действия договора в качестве средства сдерживания России, Китая
и КНДР
.
"Широко распространено мнение, что ядерные силы, запланированные в 2010 году, когда был подписан новый договор СНВ-3, недостаточны для мира с гораздо более многочисленными ядерными силами Китая, гораздо более интенсивной враждебностью между США и Китаем, а также между США и Россией и растущим ядерным потенциалом Северной Кореи", - сказал профессор.
Банн считает маловероятным, что США и Россия достигнут соглашения по новому договору, который бы заменил СНВ-3, к февралю, особенно если конфликт на Украине
не будет урегулирован до этого времени.
Посольство США в Москве в ответ на вопрос РИА Новости о возможных переговорах между США и Россией по новому договору СНВ-3 отказалось от комментариев.
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО
.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.