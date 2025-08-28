Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3 - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/eks-sovetnik-2037997221.html
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3 - РИА Новости, 28.08.2025
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3
США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:56:00+03:00
2025-08-28T05:56:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
сергей рябков
гарвардский университет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший советник Белого дома по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями Мэтт Банн. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. "Я считаю, что в национальных интересах как США, так и России взять на себя политическое обязательство соблюдать основные ограничения СНВ-3 после истечения срока его действия, по крайней мере, на определенный период времени, что позволит обсудить новые соглашения", - заявил Банн. Экс-советник Белого дома, сейчас служащий профессором Гарвардского университета, отметил, что для США и России было бы полезно сохранить и другие положения ДСНВ, такие как уведомления и обмен данными, запрет на вмешательство в работу национальных технических средств контроля и запрет на размещение стратегического ядерного оружия за пределами своей страны. Однако Банн отмечает, что поддержка сохранения центральных положений СНВ-3 - это мнение меньшинства в ядерном сообществе США, поскольку большинство считает, что Соединённым Штатам необходимо "добавить" больше боеголовок на существующие ракеты после истечения срока действия договора в качестве средства сдерживания России, Китая и КНДР. "Широко распространено мнение, что ядерные силы, запланированные в 2010 году, когда был подписан новый договор СНВ-3, недостаточны для мира с гораздо более многочисленными ядерными силами Китая, гораздо более интенсивной враждебностью между США и Китаем, а также между США и Россией и растущим ядерным потенциалом Северной Кореи", - сказал профессор. Банн считает маловероятным, что США и Россия достигнут соглашения по новому договору, который бы заменил СНВ-3, к февралю, особенно если конфликт на Украине не будет урегулирован до этого времени. Посольство США в Москве в ответ на вопрос РИА Новости о возможных переговорах между США и Россией по новому договору СНВ-3 отказалось от комментариев. Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20250421/uchenyy-2012434109.html
https://ria.ru/20250408/snv-2009935909.html
https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, гарвардский университет, нато
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Рябков, Гарвардский университет, НАТО
Экс-советник Белого дома призвал Россию и США соблюдать ограничения СНВ-3

Экс-советник Белого дома Банн: США и Россия должны соблюдать ограничения СНВ-3

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США и Россия должны взять на себя обязательство соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения срока его действия, такое мнение выразил РИА Новости бывший советник Белого дома по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями Мэтт Банн.
По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
Алексей Арбатов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Ученый призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать "конца истории"
21 апреля, 03:19
"Я считаю, что в национальных интересах как США, так и России взять на себя политическое обязательство соблюдать основные ограничения СНВ-3 после истечения срока его действия, по крайней мере, на определенный период времени, что позволит обсудить новые соглашения", - заявил Банн.
Экс-советник Белого дома, сейчас служащий профессором Гарвардского университета, отметил, что для США и России было бы полезно сохранить и другие положения ДСНВ, такие как уведомления и обмен данными, запрет на вмешательство в работу национальных технических средств контроля и запрет на размещение стратегического ядерного оружия за пределами своей страны.
Однако Банн отмечает, что поддержка сохранения центральных положений СНВ-3 - это мнение меньшинства в ядерном сообществе США, поскольку большинство считает, что Соединённым Штатам необходимо "добавить" больше боеголовок на существующие ракеты после истечения срока действия договора в качестве средства сдерживания России, Китая и КНДР.
"Широко распространено мнение, что ядерные силы, запланированные в 2010 году, когда был подписан новый договор СНВ-3, недостаточны для мира с гораздо более многочисленными ядерными силами Китая, гораздо более интенсивной враждебностью между США и Китаем, а также между США и Россией и растущим ядерным потенциалом Северной Кореи", - сказал профессор.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Эксперт рассказал, что будет после истечения договора СНВ-3
8 апреля, 06:24
Банн считает маловероятным, что США и Россия достигнут соглашения по новому договору, который бы заменил СНВ-3, к февралю, особенно если конфликт на Украине не будет урегулирован до этого времени.
Посольство США в Москве в ответ на вопрос РИА Новости о возможных переговорах между США и Россией по новому договору СНВ-3 отказалось от комментариев.
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
8 апреля, 01:23
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинСергей РябковГарвардский университетНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала