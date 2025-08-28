Ефимов: окончена реконструкция школы №2075 в Красной Пахре Троицкого округа

https://ria.ru/20250828/efimov-2037959280.html

2025-08-28T14:12:00+03:00

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Завершены по столичной адресной инвестиционной программе реконструкция здания и возведение нового корпуса школы №2075 в селе Красная Пахра Троицкого административного округа, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Здание реконструировалось в два этапа: был построен новый корпус школы на 300 мест и обновлены основные помещения с повышением мощности до 475 мест. По словам Ефимова, теперь в учреждении образования смогут обучаться 775 школьников."Все объекты образования в столице возводят и реконструируют с учетом новых образовательных стандартов, современных подходов к проектированию, строительству и эксплуатации. Старое трехэтажное здание школы №2075, рассчитанное на 400 учеников, было построено в 1964 году. Его общая площадь превышала 3,3 тысячи квадратных метров. Общая площадь школы после завершения работ более 14,8 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Он добавил, что при возведении нового корпуса образовательного учреждения использовались современные конструктивные и технологические решения. Помимо учебных кабинетов, в школе появились медиатека, зал для проведения мероприятий, помещения для занятий творчеством и хореографией, современный спортивный зал, мастерские для уроков труда и домоводства, медицинский блок. Просторную обеденную зону в новом корпусе с основным зданием школы соединил отапливаемый переход. Кроме того, предусмотрен собственный пищеблок полного технологического цикла.В сообщении уточняется, что прилегающая к образовательному учреждению территория была комплексно благоустроена: ее украсили не только зеленые насаждения и газоны, но и функциональная спортивная зона со стадионом и футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками.Руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров заметил, что обновленная школа №2075 в Красной Пахре, оснащенная доступной средой, абсолютно соответствует современным стандартам качества образования. Он дополнил, что, реконструируя старое здание, специалисты выполнили монолитные и кровельные работы, установили перекрытия и перегородки, смонтировали оконные конструкции, входные группы и инженерные системы, провели внутреннюю и внешнюю отделку.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в составе жилого комплекса Alia на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.

