Корреспондент РИА Новости пострадала во время протестов в Джакарте

ДЖАКАРТА, 28 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Ульяна Мирошкина, освещающая массовые протесты в Джакарте, пострадала во время демонстрации в четверг от примененного полицией слезоточивого газа и осколков камней, которые демонстранты бросали в полицейское оцепление. В четверг тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Протестующие требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента - именно у здания Совета народных представителей собралась толпа недовольных граждан. После попыток демонстрантов попасть в полицейских фейерверками стражи порядка начали оттеснять толпу, несколько раз без предупреждения применив слезоточивый газ. Под слезоточивый газ попала и корреспондент РИА Новости. В панике толпа протестующих стала бросать осколки камней и запускать фейерверки уже без разбора, часто попадая по "своим". Осколом камня попало и в предплечье корреспондента РИА Новости. Пострадавшие от газа протестующие, как передает корреспондент РИА Новости, чтобы справиться с последствиями слезоточивого газа, использовали воду из луж, а как превентивную меру - использовали зубную пасту, которую мазали под глаза. При этом в возникшей давке многие индонезийцы стремились оказать помощь корреспонденту РИА Новости, узнав, что она - из России и освещает демонстрацию. Они старались - порой даже в ущерб себе - заслонить журналиста от летящих осколков камней, а также помогли ей выбраться из толпы людей, когда они стали убегать от полиции. Сейчас корреспондент РИА Новости находится в безопасности, серьезных травм удалось избежать.

