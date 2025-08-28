https://ria.ru/20250828/dvizhenie-2038159975.html
На Крымском мосту перекрыли движение
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. В четверг МЧС России объявило о ракетной опасности в Крыму. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.59 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
