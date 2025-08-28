https://ria.ru/20250828/dvizhenie-2038159975.html

На Крымском мосту перекрыли движение

На Крымском мосту перекрыли движение - РИА Новости, 28.08.2025

На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:17:00+03:00

2025-08-28T18:17:00+03:00

2025-08-28T18:24:00+03:00

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. В четверг МЧС России объявило о ракетной опасности в Крыму. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.59 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ria.ru/20250828/ochered-2038021709.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия