В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети
В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети - РИА Новости, 28.08.2025
В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иномарка съехала в кювет и перевернулась в подмосковном Чехове, пострадали водитель и четверо детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 16.17 в деревне Змеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем "Пежо", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
