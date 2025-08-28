Рейтинг@Mail.ru
В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети - 28.08.2025
20:09 28.08.2025
В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети
Иномарка съехала в кювет и перевернулась в подмосковном Чехове, пострадали водитель и четверо детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 28.08.2025
происшествия
чехов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дтп
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иномарка съехала в кювет и перевернулась в подмосковном Чехове, пострадали водитель и четверо детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 16.17 в деревне Змеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем "Пежо", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
чехов
россия
происшествия, чехов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Чехов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
© Фото : Подмосковная полиция/TelegramИномарка съехала в кювет в Чехове
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Иномарка съехала в кювет в Чехове
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иномарка съехала в кювет и перевернулась в подмосковном Чехове, пострадали водитель и четверо детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 16.17 в деревне Змеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем "Пежо", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
