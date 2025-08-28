https://ria.ru/20250828/dtp-2038183616.html

В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети

В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети - РИА Новости, 28.08.2025

В Чехове перевернулась иномарка, пострадали дети

Иномарка съехала в кювет и перевернулась в подмосковном Чехове, пострадали водитель и четверо детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:09:00+03:00

2025-08-28T20:09:00+03:00

2025-08-28T20:09:00+03:00

происшествия

чехов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038183471_30:0:914:497_1920x0_80_0_0_fdc2929d1e2f6993f2a7422f8724c657.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иномарка съехала в кювет и перевернулась в подмосковном Чехове, пострадали водитель и четверо детей, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 16.17 в деревне Змеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем "Пежо", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250828/mvd-2037993116.html

чехов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чехов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп